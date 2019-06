27.06.2019 h 11:55 commenti

Il Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano al via con il primo atto della gara di freccette

Stasera si svolgeranno le qualificazioni come anteprima dell'edizione 2019 della manifestazione il cui start ufficiale sarà sabato sulle rive dell’Ombrone, a Poggetto, dove si svolgerà la gara di pesca

Il Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano è ai nastri di partenza. La tredicesima edizione prenderà il via con un prologo tutto particolare che andrà in scena stasera, giovedì 27 giugno, quando alle 21.30 si svolgeranno le qualificazioni del torneo di freccette, che da quest’anno è entrato ufficialmente nel programma dopo una stagione, la scorsa, di rodaggio.

Lo start ufficiale sarà invece come di consueto quello di sabato 29 giugno sulle rive dell’Ombrone, a Poggetto, dove si svolgerà la gara di pesca. Da lunedì 1 luglio, invece, entrerà in scena la disciplina più importante, il calcio. Sempre lunedì 1 luglio partirà il calcio a cinque riservato agli under 16. Per entrambe queste discipline il teatro di gara sarà il campo sportivo ‘Martini’.

Nel programma dell’edizione 2019 ci sono inoltre la gara podistica, che si svolgerà mercoledì 17 luglio, e quella di ciclismo, che torna dopo qualche anno di assenza e che sarà il 4 luglio. La finalissima del calcio, serata conclusiva del Torneo, andrà in scena venerdì 19 luglio con la cerimonia di premiazione finale.

“Anche quest’anno, grazie all'impegno del comitato organizzatore presieduto da Stefano Grossi, e di tutti i cittadini dei cinque rioni – afferma l’assessore allo sport Fabiola Ganucci – il nostro torneo può iniziare. Si comincia con la pesca e per tutto luglio le serate di Poggio a Caiano saranno piene di sport e divertimento”.

I rioni che parteciperanno sono Centro Storico, Poggetto, Candeli, Bonistallo e Santa Cristina.