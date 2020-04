11.04.2020 h 09:38 commenti

Il tessile non apre, la preoccupazione dei dipendenti e le accuse degli imprenditori: "Blocchiamo A11 e ferrovia"

Ancora posticipata la ripresa delle attività produttive nel distretto tessile, i lavoratori temono la perdita di posti di lavoro. L'imprenditore Riccardo Matteini: "Il sindacato ha una grossa responsabilità in tutto questo"

Nel Dcpm, infatti, si menziona esplicitamente che è autorizzata la Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento). Durante la conferenza stampa di ieri sera 10 aprile, il presidente del Consiglio ha però annunciato "Se ci saranno le condizioni, riapriremo attività produttive prima della data stabilita".

e ci saranno le condizioni, riapriremo attività produttive prima della data stabilita".

Il tessile abbigliamento non rientra nelle attività che potranno riaprire dopo Pasqua, Prato deve aspettare il 4 maggio, cioè fino a quando restano in vigoreE così fra dipendenti e gli imprenditori cresce un senso di frustrazione e anche di rabbia tanto che i titolari di un gruppo di aziende stanno pensando di organizzare, per martedì 15 aprile, un blocco dell'autostrada del Mare fra Firenze e Prato e quello della ferrovia nella stessa direzione.Reazioni estreme non condivise da tutti, ma indici di una situazione in ebollizione che preoccupa non soltanto i datori di lavoro, ma anche i lavoratori. “Ero convito di tornare a lavorare dopo Pasqua- spiegaoperaio tessile – e questo nuovo stop mi preoccupa per le conseguenze sociali che potrebbe produrre: si rischia di non avere più un posto di lavoro. Capisco che in altre realtà la situazione è diversa, ma a Prato è questa.” Sulla stessa lunghezza d'onda ancheimpiegata in un'impresa tessile: “La fabbrica dove lavoro è sicuramente più sicura del supermercato, per questo credo che si possa tornare a lavorare. Io sono anche immunodepressa e non ho paura a recarmi in azienda dove le distanze sociali sono garantite. In famiglia siamo in due a lavorare in questo settore e entrambi siamo a casa, non si può pensare di andare troppo oltre”.Intanto la petizione online per la riapertura delle aziende ha raggiunto i 2.400 firmatari. “Sono tra quelle che ha aderito a questa iniziativa – spiega– e ora che non possiamo tornare a lavorare sono molto preoccupata, soprattutto per il futuro dove il posto di lavoro è a rischio. Viviamo in un distretto mono produttivo e con la chiusura, quasi totale delle attività, le famiglie rischiano di non avere più un sostegno economico”.Dai dipendenti ai datori di lavoro che da tempo chiedono di riaprire: “I sindacati hanno una grossa responsabilità sociale nella non riapertura, stanno strumentalizzando la paura – spiegatitolare del Gruppo Colle - Qui si rischia la perdita di almeno il 50% dei posti di lavoro. Non capisco come si possa firmare un accordo per far ripartire la Fca e non si riesca ad aprire le nostre aziende che si trovano in un territorio con un basso numero di contagi ”Anche pertitolare della Filatura Vignolini, il sindacato dovrebbe ammorbidire la sua posizione: “Ogni giorno i miei dipendenti mi chiamano per chiedermi quando ripartiamo, questo è un segnale che i sindacati non colgono, mi pare che siano scollegati dalla base”Preoccupato anchetitolare della Tris &Co : “Il comparto tessile per come è strutturato può ripartire, altrimenti qui rischiamo di non avere più lavoro, il futuro è buio, il sindacato dovrebbe aiutarci”.Di catastrofe parla invecedel lanificio Bellucci: “Non si riesce a capire la logica di questa decisione rischiamo l'emergenza sociale, non tutte le aziende saranno in grado di pagare la cassa integrazione e quindi i dipendenti dovranno passare dall'Inps con tempi e procedure lunghe. Il decreto liquidità non ci aiuta anche perchè il ricorso al Sace non è per aziende delle nostre dimensioni, inoltre ci troviamo nel mezzo della stagione, se si aprisse a maggio forse riusciremo a salvare unaminima parte degli ordini”.A buttare acqua sul fuoco il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord: “Apprezzo la proposta del sindacato di sederci a un tavolo insieme per cercare di far ripartire il distretto”.