Il Terminale lancia la campagna di crowdfunding “Una poltrona per 1” , servono 35mila euro

Addio alle vecchie poltroncine un po' scomode: ne arriveranno 189 nuove, oltre a quattro riservate ai disabili. La sottoscrizione dura fino alla fine di ottobre

Dopo oltre 20 anni di onorato servizio, le poltroncine del Terminale vanno in pensione, e per sostituirle è stata lanciata la campagna di crowdfunding “Una poltrona per 1” che terminerà a fine ottobre.Servono 35mila euro per acquistare 189 nuove sedute, 39 in meno rispetto alla platea attuale. “I nostri spettatori – spiega Luigi Rivieri presidente della Cooperativa Casa del Cinema – spesso si sono lamentati per la scomodità delle poltrone, e così abbiamo deciso di sostituirle con nuove più comode e larghe. Saranno meno in modo da gestire meglio gli spazi tra le file. Ci saranno anche quattro posti per i disabili”.La sottoscrizione, che come sempre prevede anche premi in base all'importo delle donazioni, è online sulla piattaforma Produzioni dal basso ( www.produzionidalbasso.com ).“Il premio più grande continua Rivieri - sarà per i nostri spettatori tornare a vedere un film in sala trovando la qualità e l'accoglienza di sempre in un luogo più confortevole e comodo”Il ferro delle vecchie poltrone sarà riciclato secondo il principio del riuso, del resto a partire da settembre la cooperativa, trasformata in impresa sociale, organizzerà anche un mercatino all'interno del giardino di via Carbonaia completamente rifatto durante i mesi di chiusura.