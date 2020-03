03.03.2020 h 14:41 commenti

Il Tempio buddista di Prato dona 30mila mascherine agli ospedali della Lombardia

Già ordinate quelle con il filtro specifico per essere consegnate ai medici di famiglia pratesi. Marco Wong: "Tante famiglie cinesi tengono i bambini a casa per la paura del contagio"

Il tempio buddista di piazza della Gualchierina dona 30mila mascherine chirurgiche e 300 chili di disinfettante all'ospedale Niguarda di Milano. E' rimandata di qualche giorno invece la donazione all'ordine dei medici di Prato che ha richiesto mascherine con filtro per operare in sicurezza.

"Ci sentiamo parte della società civile - spiega Davide Finizio, segretario del Tempio - e vogliamo essere utili al paese e alla città che ci ospita. E' importante essere uniti per una battaglia comune. Giovedì mattina le mascherine arriveranno al magazzino della protezione civile lombarda che li distribuirà all'ospedale. Non appena troveremo le mascherine con filtro specifico faremo altrettanto con l'ordine dei medici. Tutto con autotassazione".

Ha partecipato alla presentazione di stamani anche Marco Wong, consigliere comunale di maggioranza, che in queste convulse settimane ha fatto da raccordo tra la comunità pratese e quella cinese. Ai nostri microfoni ha confermato che tra i propri connazionali c'è tanta paura di essere contagiati dagli italiani. Paura che si traduce in chiusura delle attività e in assenze da scuola che sarebbero almeno un migliaio: "Un po' di preoccupazione c'è al di là del caso avvenuto a Prato - afferma Wong -. Molti, quindi, preferiscono stare a casa per non rischiare".