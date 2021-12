30.11.2021 h 16:39 commenti

Il tema delle Voci è il filo conduttore dell'undicesima edizione del premio Arte di Parole

I racconti brevi devono essere consegnati entro il 22 marzo, la premiazione dei migliori dodici è prevista a maggio. Presidente della giuria lo scienziato Luca Bindi, fra i membri anche la giovane docente universitaria Roberta Franchi e la vincitrice del premio della scorsa edizione Carlotta Nunziati

L'undicesima edizione del Premio Città di Prato Arte di Parole “Gianni Conti” avrà come filo conduttore le Voci, tema ispirato a Dacia Maraini che l'anno scorso ne è stata la testimonial.

Il premio è promosso dall’istituto “Gramsci-Keynes” con la collaborazione del Comune di Prato, l'organizzazione del Salotto Letterario Conti di sesto Fiorentino e il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Prato e si rivolge agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia che avranno tempo fino a domenica 13 marzo 2022, per i racconti brevi, massimo 12mila battute all’indirizzo artediparole@salottoconti.it.

La giuria selezionerà i dodici migliori che saranno premiati nel mese di maggio. "Quest'anno - ha sottolineato Stefano Pollini dirigente del Gramsci Keynes - il ministero ha incluso il premio tra tra le competizioni per l’individuazione delle eccellenze 2021/22. Un riconoscimento che sottolinea ancora una volta la qualità e l'importanza del concorso letterario".

La giuria sarà presieduta da Luca Bindi, giovane scienziato pratese, professore ordinario di mineralogia e cristallografia all’Università degli Studi Firenze, tra le nuove entrate anche Roberta Franchi, dal 2020 docente universitaria tra le più giovani a salire in cattedra e Carlotta Nunziati, vincitrice della passata edizione del Premio.

Soddisfazione per la continuità del Premio, nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, è stata espressa dall’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani: “. Il Comune di Prato partecipa anche quest’anno con grande favore perché si tratta di un concorso che unisce l’amore per la lettura a quello per la scrittura”.

Come ogni anno i racconti verranno pubblicati in un libretto edito da Pagliai dove uno studente curerà il lavoro di pubblicazione nel progetto alternanza scuola lavoro, la copertina verrà realizzata dagli studenti del liceo Brunelleschi. "Quest'anno - ha sottolineato Teresa Paldin membro della giuria - abbiamo già pronto il libro che raccoglie gli elaborati dello scorso anno , presto una copia verrà donata alla libreria Lazzerini".

La premiazione si svolgerà in presenza il 21 maggio in un luogo ancora da definire. "La Fondazione - ha spiegato il consigliere Stefano Betti - è da sempre a fianco del premio, quest'anno più che mai visto la scelta di sostenere i giovani. Negli anni il premio è andato sempre più crescendo per interesse e qualità dei contenuti".

Alla realizzazione del premio hanno contribuito anche Soroptimist International Prato, Rotary Club Prato Filippo Lippi, famiglia Pagnacco “In ricordo di Pier Francesco Pagnacco” con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Sesto Fiorentino.