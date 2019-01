26.01.2019 h 11:11 commenti

Il teatro per i bambini, tre appuntamenti a Comeana: 27 gennaio, 3 e 10 febbraio

Il Comune di Carmignano propone di nuovo la rassegna "I bambini per i bambini" dedicata al teatro per i più piccoli. Domani l'appuntamento è con la compagnia Acquainbocca che porta in scena "Mamma coniglia e le ciabattine magiche"

Torna il teatro a Comeana con tre domeniche pomeriggio dedicate ai più piccoli, all’insegna del divertimento e della condivisione. L’associazione culturale “Il Chiodo Fisso”, con il contributo e il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Carmignano, ripropone la rassegna “I bambini per i bambini”. In programma tre spettacoli nel teatro del Circolo parrocchiale di Comeana (via Alighieri 56), pensati per far avvicinare i più piccoli al mondo del teatro.

Il primo appuntamento è per domenica 27 gennaio alle 16,15: la compagnia Acquainbocca di Firenze propone “Mamma coniglia e le ciabattine magiche”, spettacolo di Lucia Macchiarini per la regia di Gianluca Truppa. La favola si svolge in un bosco magico dove tutti vivono felici e contenti, ma un giorno un mago malvagio arriva nel bosco e ruba al coniglietto Bibo le sue ciabattine magiche che donano a chiunque la capacità di danzare come un ballerino. Mamma coniglia affronterà un lungo viaggio pieno di insidie durante il quale incontrerà strani personaggi ma, tra saggi consigli e tanto divertimento per i più piccoli, riuscirà a riappropriarsi delle ciabattine magiche del figlio.

La domenica successiva, il 3 febbraio (ore 16,15), sarà la volta della compagnia fiorentina di burattini i Pupi di Stac che, in collaborazione con l’associazione teatrale e culturale Il Chiodo Fisso, presenterà “Gli animali riconoscenti” di Enrico Spinelli, per la regia di Patrizia Morini. Lo spettacolo racconta le avventure di un giovane pastore che tenta l’impresa di sposare la figlia del re: per superare le tre classiche prove dovrà fare affidamento solo sulla gratitudine degli animali da lui aiutati durante il viaggio. Uno spettacolo costruito proprio per i più piccoli, che dovranno dar voce e movimento agli animali in scena.

La tre giorni terminerà domenica 10 febbraio (ore 16,15) con lo spettacolo “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Gianni Rodari, con la regia di Patrizia Morini. Sul palco l’associazione culturale e teatrale Il Chiodo Fisso, in collaborazione con il Gruppo storico di Carmignano.



