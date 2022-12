13.12.2022 h 17:19 commenti

Il teatro Metastasio vince sei premi, uno assegnato al direttore Massimiliano Civica

Tre per il premio Ubu, uno per Non tre sorelle e infine premiata anche L’ultima estate Falcone e Borsellino 30 anni dopo. Riconoscimento anche dall' Associazione Nazionale dei Critici di Teatro

Sono sei i premi che il teatro Metastasio ha vinto nel corso del 2022 cinque assegnati a spettacoli prodotti o coprodotti dalla Fondazione e uno suo direttore Massimiliano Civica.

Tre i riconoscimenti per il premio Ubu: nella categoria Miglior nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica vince Elvira Frosini e Daniele Timpano con Ottantanove, che ha debuttato a maggio 2021 al Fabbricone, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Kataklisma. Come Migliore attore/perfrmer Marco Cavalcoli sempre per lo spettacolo Ottantanove (e per Ashes). E indfine per il miglior disegno di luci per gli spettacoli è stato premiato Nicolas Bovey con La signorina Giulia e I due gemelli veneziani, quest’ultimo coprodotto da Teatro Metastasio di Prato, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, TPE Teatro Astra, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Il premio dell'associazione nazionale critici di teatro è stato invece assegnato allo spettacolo Non tre sorelle scritto e diretto da Enrico Baraldi e prodotto dal Teatro Metastasio di Prato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e andato in scena in prima nazionale, dopo alcune anteprime estive, pochi giorni fa al Teatro Fabbrichino.

L’ultima estate Falcone e Borsellino 30 anni dopo , prodotto dal Teatro Metastasio in collaborazione con Chinnicchinnacchi Teatro e Collegamenti Festival, già spettacolo finalista del concorso In-Box, dove ha ottenuto il premio di 15 repliche all’interno della di rete di sostegno del teatro emergente italiano, vince il premio Scudo 2022 , promosso dall'Associazione Culturale SicurArt (costituita da simpatizzanti e rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, con l'obiettivo di sviluppare, migliorare e rafforzare la cultura della sicurezza nei cittadini). Scritto da Claudio Fava (Presidente commissione antimafia in Sicilia e già autore della sceneggiatura I 100 passi) e diretto da Chiara Callegari, lo spettacolo è tuttora nel bel mezzo di una lunga tournée estera realizzata in collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Infine, il direttore del Met Massimiliano Civica ha vinto il premio Radicondoli 2022 , promosso dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e assegnato a Maestri che si sono distinti nel donare esperienza e saperi attraverso il loro operato.

In questi giorni è stata anche rinnovato il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. Tra le designazioni del Comune di Prato, vengono riconfermati il presidente Massimo Bressan e Paolo Caselli, cui si aggiunge, al posto di Isabelle Mallez, Sabrina Bignami (precedentemente designata dalla Provincia di Prato). La Regione Toscana riconferma Gabriele Zampini come Vicepresidente, mentre la Provincia di Prato designa Paola Mannelli.