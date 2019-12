07.12.2019 h 18:47 commenti

Il team Martorana fa il pieno di medaglie al campionato italiano di kung fu

Ben 18 atleti della società montemurlese sono riusciti a salire sul podio per un totale di 38 medaglie conquistate

Nuove conferme per il Team Martorana, la squadra di kung-fu di Oste guidata dal maestro Marco Martorana. Lo scorso fine settimana a Velletri al campionato italiano di kung fu Uikt-Opes la squadra montemurlese ha fatto incetta di medaglie: ben 18 atleti sul podio in tre categorie di combattimento, 38 medaglie vinte (2 bronzi, 12 argenti, 24 oro) e premio speciale al Team Martorana come migliore di tutto il campionato. Inoltre nel pre - galà serale, per la prima volta hanno affrontato un incontro da semi professionisti gli atleti Mattia Belforte, Alessandra Ferraro e Alessia Tognozzi.

Il Team Martorana, che si allena tutti i giorni presso la palestra Mauax di Oste, è capitanato dagli istruttori Michele D'Agostino, Rosario Castronovo, Gabriele Di Vitantonio.