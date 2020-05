14.05.2020 h 10:51 commenti

Il Tar dà ragione alla questura: niente rinnovo del permesso di soggiorno dopo la condanna per droga

Deve tornare in patria una delle persone arrestate a Vaiano nel 2015 per la maxipiantagione di marijuana realizzata in un capannone. Gli avvocati hanno chiesto ai giudici di ripensarci perché l'uomo vive da anni in Italia, ha cominciato il corso di italiano e ha seguito un percorso di rieducazione durante il periodo trascorso in carcere

Un capannone a Vaiano trasformato in una serra con tanto di lampade, riscaldamento e ventole per la coltivazione su scala industriale di marijuana. I carabinieri sequestrarono 5mila piantine – valore finale 2 milioni di euro – e arrestarono sette persone, tutte cinesi. Il blitz risale a febbraio 2014. Per quei fatti, tutti e sette gli indagati sono stati condannati a pene comprese tra i 4 e i 2 anni e mezzo, oltre al pagamento di pesantissime multe. Uno dei cinesi, proprio in seguito alla condanna confermata anche in secondo grado (2 anni e 6 mesi e 12mila euro di multa), dovrà lasciare l'Italia: la questura ha rigettato la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto una condanna per reati inerenti gli stupefacenti è ritenuta ostativa. Il cinese ha presentato ricorso al Tar che però gli ha dato torto. A niente sono servite le ragioni attraverso le quali gli avvocati hanno chiesto che la decisione della questura venisse cancellata: il fatto che l'uomo viva stabilmente in Italia con la famiglia, che qui abbia tutti i suoi interessi, che abbia intrapreso lo studio della lingua italiana e un corso di rieducazione durante il periodo trascorso in carcere non basta. Nella sentenza il Tar scrive: “E' di tutta evidenza che si tratta di fattispecie penale grave e ostativa al rilascio del titolo di soggiorno e non si può ipotizzare che il grave disvalore della condanna sia superabile per la lunga presenza in Italia”.Il cinese è stato condannato a pagare tremila euro di spese di giudizio.