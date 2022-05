03.05.2022 h 18:58 commenti

Il Tar cancella le interdittive antimafia emesse dalla prefettura a carico di due società di costruzione

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati dell'imprenditore Alessandro Cafissi per due sue aziende finite nel libro nero lo scorso ottobre

Nessun elemento in grado di giustificare le interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Prato a carico della Alvaro Cafissi e della Edilcaf, le due società di costruzione dell'imprenditore Alessandro Cafissi, presidente di Ance Confindustria Toscana. E' il convincimento dei giudici del Tar che, accogliendo i ricorsi presentati dai legali di Cafissi, Ugo Fanti, Raffaello Astorri e Duccio Maria Traina, hanno annullato i due provvedimenti. Una buona notizia per le due società edili che arriva a sei mesi dalle interdittive, firmate dalla prefettura il 25 e il 27 ottobre 2021 e limitate agli appalti pubblici.

La sentenza del tribunale amministrativo è un ulteriore step di una vicenda giudiziaria complessa che si è giocata su più tavoli contemporaneamente: a dicembre il Tar aveva sospeso l'efficacia delle interdittive antimafia in attesa di discutere la questione nel merito (cosa che è stata fatta il 21 aprile), ma contro la sospensiva la prefettura aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato che, lo scorso febbraio, aveva restituito validità ai provvedimenti fermo restando la discussione già fissata per la primavera.

Ora la decisione di riabilitare le imprese di Alessandro Cafissi, colpite dai provvedimenti che scaturivano dai rapporti economici tra la Alvaro Cafissi e una società finita in una maxiinchiesta della Dda di Firenze su interessi nell'area Prato-Firenze di 'proiezioni della 'ndrangheta catanzarese”. Le carte dei magistrati avevano spinto la prefettura di Prato ad adottare le interdittive ritenendo “sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa”. Una lettura che è stata smontata dal Tar: “Il materiale probatorio posto alla base dei provvedimenti impugnati non è tale da consentire di ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente (le aziende di Cafissi ndr) così da giustificare in termini di 'più probabile che non' la sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa”.

Quanto alla non genuinità dei rapporti tra una delle due società di Cafissi e quella finita nell'inchiesta della Dda fiorentina (si era parlato di subappalto non autorizzato per alcuni lavori), il Tar ha sottolineato la presenza di “ampia documentazione comprovante la sussistenza di titoli autorizzatori e di relazioni economiche alla luce del sole, tutt'altro che celate e illegittime sul piano amministrativo”.

La sentenza che annulla le interdittive antimafia avrà importanti ripercussioni su diversi appalti pubblici che erano stati affidati alle imprese di Alessandro Cafissi; nell'elenco anche la riqualificazione dell'area di via Pistoiese e la realizzazione di un parcheggio in via Orti del Pero.

