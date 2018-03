27.03.2018 h 08:21 commenti

Il tam tam sui social ha riportato a casa Napoleone, il padrone: "E' diventato il cane più cliccato di Fb"

Dopo quasi 20 giorni di ricerche e di passaparola sui principali social network, il cane è stato avvistato e trovato a Quarrata

Napoleone è tornato a casa a Poggio a Caiano. Dopo quasi 20 giorni di ricerche lo splendido esemplare di Bearded collie è di nuovo al fianco del suo padrone, Valentino Raugei. Per ritrovarlo, dopo il suo allontanamento da casa l'8 marzo scorso, si è messa in moto una fitta rete di solidarietà tra Prato e Pistoia, con il contributo fondamentale dei social network che hanno diffuso e amplificato la nota di ricerca e i vari avvistamenti. In più Raugei, dipendente della Tessilfibre di Poggio, è molto conosciuto in zona per il suo impegno nell'associazione nazionale Carabinieri, nel nucleo protezione civile di Carmignano, nella filarmonica Verdi e ora anche nel gruppo storico poggese. La foto di Napoleone, quindi, era ovunque e in tanti ne hanno segnalato avvistamenti e passaggi. Quella di domenica 25 marzo, è stata particolarmente tempestiva e precisa. Napoleone era a Quarrata, dietro il palazzetto dello sport. "Alle 8 una mia amica mi contatta su messanger dicendomi che l'aveva visto lì sull'argine. - racconta Raugei - io sono andato di corsa e dopo mezz'ora l'ho visto e sono riuscito a prenderlo". Il cane ha riconosciuto subito il suo padrone: "ha attraversato anche il fiume per raggiungermi- racconta Raugei commosso - Per la gioia di tutte le famiglie e bambini Napoleone, il cane più cliccato da Facebook è tornato a casa dalla sua famiglia e sta bene. Grazie a tutti. Quanto tempo abbiamo passato a cercarlo nei boschi e in città, lungo i fiumi e nei parchi. Con l'aiuto di tanti amici o di semplici amanti degli animali. Con me c'era anche la padrona dell'allevamento di Napoleone e suo padre Urban. È stata una bella gara di solidarietà e prova di sensibilità".

