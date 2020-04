13.04.2020 h 11:36 commenti

Il suono delle sirene per ringraziare il personale dell'ospedale. Guarda il video

La mattina di Pasqua i mezzi di vigili del fuoco, polizia municipale e associazioni della protezione civile sono stati schierati nel piazzale del Santo Stefano per una suggestiva cerimonia

Guarda il video

La mattina di Pasqua si sono dati appuntamento all'esterno dell'ospedale Santo Stefano per far sentire la loro vicinanza e solidarietà a medici, infermieri e operatori sanitari che da settimane sono in prima linea nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Protagonisti i vigili del fuoco, la polizia municipale e tanti volontari del sistema di protezione civile a partire da quelli dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo, che ieri mattina hanno schierato i propri mezzi nello spazio antistante il pronto soccorso e hanno azionato tutti insieme le loro sirene.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus