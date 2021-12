18.12.2021 h 10:35 commenti

Chiede a Babbo Natale la caserma dei pompieri e a consegnarla è proprio una squadra di vigili del fuoco

Grazie a Stremao esaudito il sogno di un bambino speciale che è anche potuto salire sull'autopompa. Con la collaborazione della caserma di via Paronese la sorpresa è stata doppia

“Caro Babbo Natale, sono un bambino speciale e vorrei ricevere una caserma dei pompieri, con una macchina dei pompieri perchè mi piacciono tanto. Ho pure una foto della macchina dei pompieri che abbiamo incontrato per strada”.Questa è una delle 600 lettere che sono state recapitate nella cassetta dell'associazione Stremao che, non solo ha trovato la caserma dei pompieri in miniatura, ma l'ha fatta consegnare da una squadra di veri vigili del fuoco che ha fatto fare un giro al piccolo a bordo di un loro mezzo. Un piccolo grande gesto che ha reso felice una delle tante famiglie bisognose di aiuto anche per rendere più gioioso e normale il Natale. Contemporaneamente tanti altri Babbo Natale hanno consegnato gli altri regali e pacchi spesa, scortati dal Vespa club di Montemurlo.