"Il suo contratto è scaduto, verrà un nostro incaricato a casa", ma è una truffa

La segnalazione di un lettore che ha ricevuto una telefonata da un numero con il prefisso di Pisa: "Ho verificato con Estra e non solo chi chiama non è un loro incaricato, ma il mio contratto non ha nemmeno scadenza"

La telefonata di un fantomatico agente per conto di Estra che annuncia la scadenza dell'offerta e la necessità di firmare un nuovo contratto, con un incaricato che all'indomani si sarebbe presentato a casa. E' questo quanto è successo oggi, 8 ottobre, ad un nostro lettore che, intuendo potesse trattarsi di una truffa, ha deciso di approfondire la questione e adesso vuole mettere in guardia tutti.

"Mi ha insospettito il fatto che il numero chiamante avesse il prefisso di Pisa (050) - racconta -. Così, dopo aver risposto che vista l'emergenza Covid non avrei fatto entrare nessuno in casa, ho deciso di fare una verifica con Estra. Ebbene, mi hanno detto che non solo non c'è nessun loro incaricato che fa questo tipo di telefonate, ma anche che il mio contratto non ha nessuna scadenza. Insomma, era una truffa bella e buona".

Occhio, quindi, a chi dovesse ricevere telefonate di questo tenore. Già in passato sono stati segnalati episodi del genere con il rischio nella migliore delle ipotesi di firmare contratti non voluti, nella peggiore di fare entrare in casa malintenzionati.