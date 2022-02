23.02.2022 h 11:49 commenti

Il sottosegretario Tiziana Nisini in visita a Prato per parlare di edilizia popolare e lavoro

Venerdì 25 febbraio la Lega ha organizzato un incontro tra la rappresentante del Governo e Marzia Marzi presidente Epp. Previsto anche un confronto con una delegazione di imprenditori e una rappresentanza di Ance

Venerdì 25 febbraio Tiziana Nisini, sottosegretario del Governo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà in visita a Prato.

Ad annunciarlo il capogruppo della Lega Marco Curcio sulla sua pagina Facebook. Il programma della giornata prevede la visita alla nuova sede della Lega in viale della Repubblica, a seguire l'incontro con Marzia Marzi presidente di Epp per parlare di case popolari. “E' passato un anno dalla chiusura del bando - si legge sul post del capogruppo - e non è ancora uscita la graduatoria provvisoria. Basterebbe poco: meno progetti mirabolanti e più personale a sbrigare le pratiche per rispondere alle richieste di famiglie bisognose all'Ufficio case”.

Nella tarda mattinata Nisini incontrerà una delegazione degli industriali del distretto per parlare di lavoro,ripresa e soprattutto caro bolletta. E' previsto anche un confronto con la delegazione di AnceToscna Nord.



