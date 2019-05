09.05.2019 h 14:55 commenti

Il sottosegretario agli Interni Sibilia promette: "Più controlli sulle aziende che sfruttano gli operai e evadono il fisco"

Al centro dell'incontro in Prefettura il tema della sicurezza e dell'illegalità. Sugli organici delle forze dell'ordine: "A Prato sono già arrivati 14 poliziotti, ma con le risorse della finanziaria potrebbero arrivarne altri"

Giornata pratese per il sottosegretario pentastellato agli Interni Carlo Sibilia che, questa mattina 9 maggio, ha incontrato il prefetto Rosalba Scialla, il questore Alessio Cesareo e il comandante provinciale dei carabinieri Marco Grandini.

Al centro della riunione la questione sicurezza e illegalità: "Sicuramente c'è una grande attenzione su tutta la provincia di Prato – ha spiegato il sottosegretario – che è un territorio piccolo ma, con una grande densità e che attira interessi economici a livello internazionale. Il ministero degli interni ha quindi l'intenzione di potenziare la sicurezza, sono stati fatti già alcuni sforzi nel mese di febbraio con l'assegnazione di 14 poliziotti. Mi auguro che, grazie anche alle risorse della finanziaria, ci potranno essere nuovi innesti che renderanno questa città più sicura".

Altro tema trattato è stato quello del dumping sociale e dell'evasione economica, temi che Sibilla porterà all'attenzione del vice premier Di Maio, suo compagno di partito: "Nel distretto esiste un fenomeno di sfruttamento che porta alcune imprese a fare dumping sociale utilizzando manodopera a basso costo e aumentando i profitti. Queste aziende operano nell'illegalità e quindi vanno perseguite e punite, chiederò a Di Maio di potenziare i controlli su Prato".

Nel pomeriggio Sibilla insieme al candidato sindaco dei Cinque Stelle, Carmine Maioriello, ha fatto un tour nelle zone più "difficili" della città partendo dalla stazione Centrale per poi proseguire in piazza Europa, nel centro storico e al Macrolotto Zero.

Sull'intenzione manifestata più volte nelle ultime ore dal ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i negozi per la vendita di cannabis legale, Sibilia ha aggiunto: "Non vedo per quale motivo vadano chiusi. Lo Stato deve star vicino alle piccole medie imprese. A un tema che per me non esiste. Se ci sono business illegali vanno chiusi tutti. Non è che uno si alza la mattina e chiude esercizi commerciali. Noi i negozi dobbiamo occuparci di farli aprire"

