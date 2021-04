Mattina tutta dedicata a Prato, quella di domani 15 aprile, per Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione, che ha organizzato un visita in città.

"Domani sarò a Prato - dice il sottosegretario - e avrò modo di visitare tre importanti realtà scolastiche della città: l’Istituto Cesare Guasti, in cui sono stati avviati interessanti progetti sui temi dell’inclusione e del bullismo; lo storico Convitto nazionale Francesco Cicognini, in cui ha studiato tra gli altri Gabriele D’Annunzio; l’Istituto tecnico Tullio Buzzi, un’eccellenza del territorio legata a doppio filo con il tessuto industriale locale. Mai come in questo momento c’è bisogno che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza alle comunità e ai rappresentanti di tutti i territori del Paese. Per chi fa parte di un Governo di unità nazionale questo non è solo un dovere morale ma anche una grande opportunità".

Prima di iniziare il tour nelle scuole il sottosegretario Sasso farà tappa in Prefettura dove incontrerà il sindaco Matteo Biffoni, il presidente della Provincia Francesco Puggelli e il prefetto Adriana Cogode.

"Viviamo settimane importanti - aggiunge Sasso -, con milioni di studenti che sono tornati alle lezioni in presenza dopo la lunga e complessa fase di didattica a distanza. Appena i dati sanitari lo consentiranno, riporteremo in classe anche i ragazzi delle scuole superiori: su questo l’impegno del Governo e delle forze di maggioranza è massimo. Ma, in parallelo, va portato avanti anche un percorso di confronto con i territori. Bisogna uscire dai palazzi e, attenendosi ai protocolli di sicurezza dettati dalla pandemia, incontrare le persone, recepire le loro istanze, ascoltare i loro timori e le loro speranze. E – conclude Sasso – farne tesoro nel momento in cui si è chiamati a decidere e a prendere i giusti provvedimenti a beneficio della collettività".

Soddisfatto il consigliere comunale Marco Curcio che nei giorni scorsi aveva avuto un colloquio con il sottosegretario, durante il quale lo aveva invitato in città: "E' un segnale importante per la scuola e per tutto il nostro territorio - dice Curcio -. Quella di Sasso è la prima visita istituzionale di un esponente del Governo Draghi dal suo insediamento. Domani sarà un'opportunità per tutti, per mostrare ciò che è stato fatto e ciò che è necessario fare: sull'edilizia scolastica, sui progetti educativi, sui trasporti pubblici, ecc. Il rapporto con il Governo è importante, anche per quell'importante progetto che vorrebbe provare a portare a Prato un corso di laurea sul tessile, ma altrettanto importante è la stretta collaborazione l'Università di Firenze, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, fondamentale nelle relazioni tra diverse istituzioni".