Il sottopasso di via Ciulli riaprirà entro marzo dell'anno prossimo, a luglio la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori

L'unica condizione resta che sia ultimata la cassa d’espansione da 25mila metri cubi di capacità in funzione della nuova palazzina dell’ospedale Santo Stefano, come prescrive il decreto di dissequestro emesso dalla Corte d'Appello

Si svolgerà entro luglio la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori per la riqualificazione del sottopasso di via Ciulli e il cantiere sarà aperto i primi giorni di settembre. L'obiettivo è poter riaprire l'infrastruttura, chiusa per la tragedia avvenuta la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2010, quando tre donne cinesi morirono annegate nel tunnel allagato per l'esondazione del Vella, nei primi mesi dell'anno prossimo, febbraio o al più tardi marzo. Per questo, però, è necessario che sia prima conclusa la realizzazione della cassa d’espansione da 25mila metri cubi di capacità in funzione della nuova palazzina dell’ospedale Santo Stefano da parte della Asl Toscana Centro, come prescrive il decreto di dissequestro dell'arteria stradale emesso dalla Corte d'Appello di Firenze l'anno scorso, per garantire la sicurezza idraulica dell'area intorno ai torrenti Vella e Iolo.

L'annuncio è stato fatto oggi, 15 giugno, nella seduta congiunta delle Commissioni consiliari 3 e 4. Erano presenti l'assessore alla Città curata e Viabilità Cristina Sanzò, il dirigente del Servizio Mobilità Riccardo Pallini, la responsabile del progetto Gerarda De Reno e l'ingegner David Malossi, direttore dei lavori per la cassa d'espansione dell'ospedale Santo Stefano per la Asl Toscana Centro che ha curato il progetto di messa in sicurezza idraulica dell'area.

Il progetto comprende la riqualificazione stradale ed edilizia, la sostituzione della rete elettrica, la sostituzione delle pompe attuali con un nuovo impianto di sollevamento acque, l'installazione del sistema di segnalazione semaforica e rilevazione allagamenti e il nuovo gruppo elettrogeno il modellamento del terreno e scarpata ferroviaria per regimazione delle acque meteoriche e gli interventi di manutenzione stradale di via Ciulli a nord del sottopasso.

Come hanno spiegato Malossi e i tecnici del Comune, i lavori si concluderanno tra la fine dell'anno e gennaio 2024, mentre la procedura di collaudo degli impianti avverrà a cavallo tra gennaio e febbraio. La riapertura alla viabilità è legata però alla realizzazione della cassa d’espansione i cui lavori procederanno di pari passo con quelli del sottopassaggio e si concluderanno in concomitanza.

Come ha spiegato l'ingegner Malossi nella sua relazione tecnica, in caso di forti piogge si riverseranno nell'invaso le acque del fosso Vella e del torrente Iolo in piena, mettendo tutta l'area - compreso il sottopasso - al riparo da allagamenti ed esondazioni: "E' terminato tutto l'iter autorizzativo e si è conclusa la conferenza dei servizi con tutti gli enti coinvolti, pertanto si può procedere all'indizione della gara, che porterà al termine dei lavori tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo - afferma l'assessore Cristina Sanzò - Nei primi mesi del 2024 quindi il sottopasso di via Ciulli sarà collaudato e riaperto per la fruizione dei residenti e di tutti coloro che hanno sofferto della sua prolungata chiusura". Il costo delle opere di riqualificazione è di 200mila euro, già inseriti nel bilancio di previsione 2023.

“La seduta di oggi della commissione Lavori Pubblici e Mobilità è stata molto positiva, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel - DICE Monia Faltoni, consigliera comunale del Partito Democratico -. I lavori per la riapertura del sottopasso di via Ciulli inizieranno entro settembre e permetteranno di risolvere molti problemi di viabilità delle frazioni limitrofe, in particolare di alleggerire il peso del traffico veicolare nel tratto narnalese di via Pistoiese. Questi lavori, assieme a quelli che a breve partiranno per la riqualificazione di via Pistoiese tra Viaccia e Narnali, consentiranno di dare risposte concrete alle problematiche di sicurezza e viabilità di buona parte della zona ovest di Prato”. Sulla stessa lunghezza d'onda la collega di partito Martina Guerrini: “Il cronoprogramma che abbiamo richiesto nella precedente commissione e fornito oggi dall'ingegner Malossi prevede già a fine giugno l'approvazione del progetto definitivo - dice -. Speriamo di procedere speditamente cogliendo anche l'opportunità, attraverso la cassa di espansione, di mettere la zona ovest di Prato in sicurezza sul rischio idrogeologico. Un tema drammaticamente di attualità dopo i fatti dell'Emilia Romagna".