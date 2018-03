19.03.2018 h 12:13 commenti

Il sottopasso del Soccorso costerà dieci milioni di euro in più: 900 giorni per realizzarlo

L'aumento è stato annunciato oggi dai tecnici dell'Anas che hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica del tunnel. I soldi aggiuntivi dovrebbero essere coperti sempre dal Cipe

È lievitato di 10 milioni di euro il costo dell'interramento della Declassata al Soccorso. Da 36 a 46 milioni di euro. L'aumento dei costi è da imputare a scelte tecniche che comportano uno scavo maggiore e l'impermeabilizzazione degli oltre 400 metri di tunnel. La novità è emersa questa mattina, 19 marzo, nel corso della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica del tunnel da parte di Anas. I tecnici della società statale ritengono tale aumento, che si aggira attorno al 30%, di tipo ordinario quando si passa da una fase di progettazione di massima a una più dettagliata. I soldi aggiuntivi dovrebbero essere coperti sempre dal Cipe che quindi dovrà esprimersi nuovamente in merito.

Il cantiere durerà 900 giorni. Anas conta di appaltare a giugno 2019 salvo ricorso al procedimento di Via. Nel frattempo dovrebbe essere concluso il procedimento di statalizzazione della strada.

Risolta la questione falda. L'opera è stata progettata ipotizzando la falda a - 4,5 dal piano campagna: un livello molto teorico e prudenziale considerando che attualmente è a - 13. Per evitare l'effetto diga i pali saranno secanti e con lunghezze diverse in modo da far passare l'acqua. Inoltre il tunnel avrà una vasca di accumulo con pompaggio in modo da restare asciutto anche durante lunghi temporali e sarà completamente impermeabile.

Il tracciato coperto è lungo 460 metri di cui 400 di tunnel vero e proprio (60 sono di tettoia). Il tratto interessato dall'interramento è 755 metri. Sarà a campata unica e con una larghezza che andrà da 24 a 28 metri.

Lo scavo è di oltre 10 metri. 270mila i metri cubi di terra che saranno rimossi. Due le discariche individuate al momento, una a 38 e l'altra a 22 chilometri di distanza. Questa voce è tra le più costose. Lo smaltimento della mole di terra ha un costo di circa 4 milioni di euro. E' allo studio la possibilità di abbattere questa voce attraverso un accordo con Autostrade che preveda l'utilizzo delle terre per il cantiere della terza corsia dell'A11.



Quanto alla complanare per la viabilità interna e di supporto, a breve partiranno i lavori del primo tratto che in sostanza è il prolungamento di via Tasso verso via del Purgatorio. Dovrebbe essere pronto entro l'agosto prossimo. Il secondo tratto, tra via del Purgatorio e via Nenni con costruzione di una rotatoria su via Nenni, dovrebbe iniziare a fine estate e concludersi per il febbraio del 2019. La costruzione di questo tratto di strada pevede la demolizione di due edifici industriali che saranno completamente espropriati.