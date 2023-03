16.03.2023 h 10:14 commenti

Il “Sono un figlio Live Tour” di Ron fa tappa al Teatro Politeama

Il popolare cantautore salirà sul palco sabato prossimo per proporre le canzoni del suo ultimo album oltre ai pezzi più conosciuti del suo repertorio. Il concerto sarà aperto dall'esibizione di Giulio Wilson

Sabato prossimo 18 marzo, arriva al Teatro Politeama di Prato Ron con il “Sono un figlio Live Tour”. Artista a tutto tondo, per questo nuovo tour Ron ha voluto dare la possibilità di esibirsi sul suo palco ad alcuni giovani autori e cantautori che hanno collaborato all’album “Sono un figlio”: Giulio Wilson e Santoianni.

Ron predilige da sempre la dimensione live e la nuova tournée è stata da lui fortemente desiderata, scegliendo di portare questo spettacolo in teatro, cornice ideale per dare risalto alle canzoni del nuovo disco - con arrangiamenti essenziali che faranno risaltare i testi, così aderenti al periodo che sta attraversando - e alla qualità di un repertorio di musica italiana d’autore come ce ne sono pochi. Per la prima volta sarà possibile ascoltare dal vivo molti brani del nuovo “Sono un figlio” ma anche le canzoni più popolari e amate che ci ha regalato e alcune delle hit che scrisse per illustri colleghi. Sul palco con Ron (alla chitarra, pianoforte e voce) ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere); Roberto Di Virgilio (chitarre); Roberto Gallinelli (basso); Matteo Di Francesco (batteria) e Stefania Tasca (voce).

Ad aprire il concerto pratese sarà Giulio Wilson, cantautore fiorentino, appassionato viticoltore e produttore di vino.