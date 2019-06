05.06.2019 h 11:35 commenti

Il sogno di Giò: andare al Gramsci Keynes come i suoi amici. Ma è lotta contro la burocrazia

Tra pochi giorni Giovanni finirà la scuola media ma non si arrende all'idea di non poter frequentare le superiori a causa della sua malattia che lo ha costretto su una carrozzina. E' la madre che si fa carico di andare in classe a cambiarlo

Questa è la storia di Giovanni Fuochi, un ragazzo di 17 anni che da quindici combatte contro una rarissima forma di tumore cerebrale che lo ha costretto su una sedia a rotelle, a sottoporsi a ben quaranta interventi chirurgici e a sopportare cure pesantissime. Il suo straordinario attaccamento alla vita lo ha salvato contro ogni parere scientifico. Ma le battaglie per questo piccolo grande leone che abita a Casale da quasi 11 anni, non sono finite. Tra pochi giorni Giò, così viene chiamato da amici e familiari, finirà la scuola media ma al contrario dei compagni non potrà andare alle superiori. Le sue condizioni rendono complicata la sua presenza in classe e necessario l'intervento della madre, Monica Bigagli, per cambiarlo. Fino a oggi, in assenza di un servizio pubblico, ci ha sempre pensato lei tra mille difficoltà.

Grazie all'intervento del dottor Marco Armellini, Giovanni è stato inserito in un progetto all''Anffas, ma il suo sogno è un altro e ha contattato Notizie di Prato per lanciare un appello alla Provincia e alla Società della Salute: "Vorrei andare alle superiori e in particolare al Gramsci Keynes dove si è iscritto un mio amico, anche lui disabile, che conosco dai tempi delle elementari. - ci spiega Giovanni - Perché non posso stare con i miei coetanei come gli altri? Mi basterebbero due giorni a settimana. Per il resto andrei all'Anfass".

Un sogno che si scontra anche con una difficoltà burocratica. La mamma di Gió, che ha sulle spalle una lunga battaglia per inserire il figlio prima alle elementari e poi alle medie, non ha presentato l'iscrizione alle superiori: "Io e mio marito siamo stanchi, lo ammetto, e se fino a oggi siamo riusciti a garantire un minimo di normalità a Gió è grazie ai nostri angeli custodi che colgo l'occasione per ringraziare, Gabriele Alberti e Maria Grazia Ciambellotti. Ho pensato che chiedere l'iscrizione alle superiori avrebbe significato ricominciare tutto da capo e ho lasciato stare".

Gió però non vuole rinunciare a un briciolo di normalità che per lui è la medicina più efficace. Lo si capisce dalla commovente lettera che ha scritto alla scuola Don Milani per ringraziare docenti, compagni e personale Ata dell'affetto che gli hanno regalato in questi anni insieme aiutandolo a superare operazioni, cure e chemioterapia.

Per non mettere fine a questa miracolosa terapia di civiltà, basterebbero due giorni a settimana in una scuola superiore. Per Giovanni significa dare un senso a tanto dolore e a questa Via Crucis senza fine.

Facciamo nostro il sogno di Gió e inoltriamo la sua richiesta alla Provincia e alla Società della salute. La prima per trovare il modo per inserirlo alle superiori, la seconda per garantirgli l'assistenza personale in caso di bisogno durante le ore di lezione. Trovare la soluzione per Gió potrebbe aprire anche le porte a un progetto più ampio per chi è in difficoltà come lui.

"Spesso ci sentiamo soli, non compresi e agli arresti domiciliari. - racconta Monica -Avremmo ad esempio bisogno di un marciapiede qui fuori casa lungo via di Casale. Sappiamo che l'attuale amministrazione comunale ci sta lavorando ma anche che alcuni cittadini hanno contestato la zona 30 appena realizzata nel centro del paese. Possibile che nessuno si renda conto di quanto sia difficile muoversi in carrozzina senza un percorso protetto adeguato? Possibile che contino solo i parcheggi?".



Il simbolo è un piccolo leone che non è ancora stanco di lottare. Per aiutare la ricerca su queste rare forme tumorali infantili al cervello, un anno fa Monica ha creato un'associazione, "La forza di Giò". Qui il link per accedere alla pagina Fb. Il simbolo è un piccolo leone che non è ancora stanco di lottare.

Eleonora Barbieri