28.04.2022 h 08:32 commenti

Il sogno della radio, corso per speaker in Val di Bisenzio

Opportunità per i giovani da 16 a 20 anni. Progetto promosso dai Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo con Radio White. Aperte le iscrizioni

We White You è il titolo del corso per speaker e conduzione radiofonica organizzato dalla redazione di Radio White e promosso dall’Unione e dai tre Comuni della Val di Bisenzio.Si parte mercoledì prossimo, 4 maggio, e si prosegue tutti i mercoledì fino al 25 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Gli speaker di White Radio aprono le porte dello Studio Jaco di Mercatale di Vernio (via del Bisenzio 337) per un corso di speaker in tecnica e conduzione radiofonica dedicato ai ragazzi che vogliono conoscere meglio tutto quello succede in una stazione radio.Gli speaker senior coinvolgeranno i giovani raccontando della loro esperienza, spiegando come si realizza una trasmissione, come si può far nascere l’idea creativa e come si sviluppano i contenuti. Durante le sessioni ogni partecipante potrà registrare una demo. Ciascuno sceglierà la canzone preferita e come in una diretta potrà fare un vero e proprio lancio radiofonico.Il corso è gratuito ed è rivolto a ragazzi under 20 che abbiano voglia di appassionarsi al mondo della radio con la possibilità di entrare a fare parte della squadra di White Radio. Lo svolgimento prevede le modalità in presenza e in remoto.Per info e prenotazioni: giulia@whiteradio.it o 329/4238892.