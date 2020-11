16.11.2020 h 17:46 commenti

Il sogno della ciclovia Prato-Firenze sta per diventare realtà

Il consiglio comunale di Palazzo Vecchio ha dato il nulla osta alla sua realizzazione dopo l'analoga decisione presa dai consiglieri pratesi. Collegherà la Leopolda con la stazione centrale e poi proseguirà in Valdibisenzio

Dopo il voto favorevole del consiglio comunale di Prato, la ciclabile Prato- Firenze incassa anche il nulla osta di quello di Firenze. Collegherà il Centro Pecci con la stazione Leopolda di Firenze

"L'area metropolitana – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - è di fatto un'unica realtà sul fronte degli spostamenti e questa infrastruttura potrà segnare una svolta nello scambio ferro-bici perché tocca le stazioni di Firenze, Prato e Vaiano".

Su Prato il progetto è diviso in due lotti, il primo dei quali parte dalla passerella ciclopedonale sul Bisenzio nei pressi viale Marconi collegandosi alla zona industriale del Macrolotto2 e, essendo situato su aree a disposizione dell'amministrazione, è già stato affidato all'impresa vincitrice. Del secondo lotto invece, dal Macrolotto2 al Piazzale del Museo, è stato nel luglio scorso approvato in consiglio comunale il progetto definitivo, permettendo l'avvio del procedimento di esproprio e la programmazione dei relativi lavori per la prossima primavera.

“La ciclovia sarà illuminata, alberata e avrà due corsie, una per ogni senso di marcia – spiega l’assessore Flora Leoni –. Si attesterà ai piedi della passerella, progettata dall’architetto Maurice Nio che consentirà l’attraversamento della declassata in zona Pecci, collegando in maniera intermodale l’area del Macrolotto 2 col sistema di ciclabili di viale della Repubblica”.

Il percorso individuato inizia alla Stazione Leopolda di Firenze, attraversa i comuni della piana e si raccorda con il sistema delle ciclabili urbane attraverso la ciclopista di viale della Repubblica fino alla stazione centrale e quindi al percorso ciclabile lungo il Bisenzio - con tappa stazione Porta al Serraglio - verso la Valbisenzio. Nel comune di Vaiano sono in corso i lavori del nuovo percorso ciclabile di collegamento con Prato.

Il progetto relativo all'area pratese prevede un importo complessivo pari a 1.771.000 euro ed è cofinanziato all'80% dalla Regione Toscana per 1.416.800 euro e al 20% dal Comune di Prato per 354.200 euro.



