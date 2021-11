02.11.2021 h 15:36 commenti

Il sito internet del tribunale di Prato è fermo al 2017, il presidente risulta ancora Nicola Pisano

La pagina con i nomi del presidente e dei magistrati non viene aggiornata da quattro anni e mezzo. Il presidente Gratteri non compare, così come molti magistrati che in questi anni sono entrati in servizio a Prato. Nell'elenco ancora diversi giudici che da tanto tempo sono stati trasferiti in altri tribunali

Il sito internet del tribunale di Prato è rimasto fermo a quattro anni e mezzo fa, per la precisione al 18 maggio 2017, giorno in cui il presidente Nicola Pisano salutò tutti e andò in pensione. La carica fu assunta in via provvisoria e in qualità di facente funzione dal presidente di sezione Silvio De Luca fino all'arrivo di Francesco Gratteri, il 9 gennaio 2018. Avvicendamenti mai comparsi sul sito internet che ancora oggi, martedì 2 novembre 2021, nella sezione dedicata ai giudici, non solo indica come presidente Pisano, ma riporta un elenco di magistrati che da molto tempo hanno assunto incarichi in altri tribunali. Non sono più in servizio a Prato Francesco Barracca, Caterina Condò, Carlotta Consani, Maria Iannone, Maria Novella Legnaioli, Marco Valecchi. Elenchi mai svecchiati e dei quali, dunque, non fanno parte i nuovi magistrati che, nel corso degli anni, sono entrati a far parte della pianta organica del tribunale di Prato. Qualsiasi sito internet rappresenta, o dovrebbe rappresentare, lo stato di salute e cura di chi lo promuove: il tribunale di Prato, eivdenemente, non sta affatto bene. Una dimenticanza? Può essere, ma va detto che dura da troppo tempo, decisamente.Sarebbe necessario aggiornare in tempo reale le informazioni per fornire indicazioni precise all'utenza. E se proprio non è possibile un aggiornamento in tempo reale, va bene anche con un po' di ritardo ma così è davvero troppo.



