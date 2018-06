16.06.2018 h 14:35 commenti

Il sindaco Puggelli presenta la sua giunta, è la più giovane della storia di Poggio a Caiano

L'età media sfiora i 40 anni. Puggelli lascia sociale e sanità alla new entry Federico. Mari sarà vicesindaco e continuerà a occuparsi di cultura come ha fatto con Martini ma anche di polizia municipale. Ganucci resta alla scuola mentre Bertini gestirà edilizia pubblica e privata

Due uomini e due donne, età media che sfiora i 40 anni, due conferme rispetto all'amministrazione uscente, due novità di cui una alla primissima esperienza politica. E' la giunta che affiancherà il nuovo sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli nei prossimi 5 anni alla guida del Comune. Stamani, 16 giugno, la presentazione ufficiale della squadra. I nomi sono quelli anticipati martedì scorso da Notizie di Prato ( LEGGI) . Giacomo Mari, Fabiola Ganucci, Tommaso Bertini e Maria Teresa Federico. I primi due provengono dalla seconda giunta Martini, il terzo è l'attuale segretario del Pd di Poggio, mentre la quarta è alla prima esperienza politica e amministrativa. Nel dettaglio

Giacomo Mari ha 34 anni, è dipendente di un’azienda informatica e campione di preferenze. Oltre 200. Si dimetterà dal Consiglio comunale e al suo posto entrerà Francesco Ricciarelli, il primo dei non eletti della lista "Siamo Poggio". Sarà vicesindaco e oltre alla cultura, di cui si è occupato per 5 anni con Martini, avrà le deleghe attività produttive; biblioteca; polizia municipale; commercio, politiche giovanili, sviluppo economico, turismo.

Fabiola Ganucci ha 52 anni, è funzionaria regionale, ed è stata consigliere comunale della prima giunta Martini e assessore alla pubblica istruzione della seconda. Delega che continuerà a mantenere e a cui si aggiungono affari generali, sport e tempo libero, semplificazione e agenda digitale, personale.

Tommaso Bertini ha 32 anni, è un giovane avvocato, è stato consigliere comunale nella passata giunta ed è l'attuale segretario del Pd di Poggio. Per ora manterrà questo impegno che non è incompatibile con la carica di assessore. A lui andranno le deleghe ambiente, verde pubblico, demanio e patrimonio, edlizia privata e pubblica, manutenzione patrimonio comunale, decoro urbano.

Maria Teresa Federico, ha 42 anni, fa l'avvocato ed è una "novizia". Come Mari era nella lista "Siamo Poggio" ma si è classificata diametralmente al suo opposto, ultima. A lei Puggelli lascia le deleghe al sociale e alla sanità di cui si è occupato per 5 anni come vicesindaco di Martini. Dovrà occuparsi anche di partecipazione e comunicazione, trasparenza, pari opportunità, associazionismo e cittadinanza, novità voluta dal sindaco per rafforzare il senso di comunità come ha ribadito anche stamani.

"Giacomo, Fabiola, Maria Teresa, Tommaso: i nuovi assessori. Li ho chiamati per nome, e non a caso, anche i poggesi dovranno chiamarli per nome. Questa è la nostra idea: Siamo Poggio era la nostra lista, a significare una comunità che si costruisce insieme. Nomi scelti – aggiunge Puggelli – senza guardare alle appartenenze politiche e partitiche, ma secondo la visione di un percorso di governo senza barriere, con il territorio, con chi ci vive. Per questo non attendetevi annunci e slogan, procederemo con un passo dietro l’altro, insieme ai cittadini. Per loro il Comune sarà sempre aperto, mentre noi andremo a trovarli dove vivono».

Puggelli ha tenuto per se bilancio e tributi, urbanistica, anagrafe e stato civile. Il primo Consiglio comunale dovrebbe tenersi a fine mese. Ancora la data non è stata comunicata.

«E’ la giunta più giovane – chiude il sindaco Puggelli – della storia di Poggio a Caiano. In sé non è importante, ma testimonia il senso di novità che vogliamo apportare in cinque anni per creare una Poggio ancora migliore: più accogliente, più sostenibile, più bella, più civile, più innovativa».

E.B.