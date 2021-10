20.10.2021 h 13:19 commenti

Il sindaco Prestanti ufficializza la sua squadra. Ecco i nomi e le deleghe

Tre uomini, due donne, una conferma e quattro novità. Il Consiglio comunale resta in mano a una donna. Lunedì il debutto

Come anticipato ieri da Notizie di Prato, la giunta del secondo mandato di Edoardo Prestanti è composta da tre uomini e due donne, con una sola conferma rispetto alla precedente e quattro nuove entrate. I nomi sono quelli anticipati ieri e oggi si arricchiscono delle deleghe.

Vediamoli.

Federico Migaldi, 49 anni, unica conferma, sarà vicesindaco e avrà le deleghe all'ambiente e transizione ecologica, sociale e sanità, lavoro, rapporti con società partecipate, bilancio, riqualificazione centri, parchi, manutenzione del verde, polizia municipale.

Chiara Fratoni, 43 anni, la più votata di questa tornata elettorale si occuperà di lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e decoro urbano.

Maria Cristina Monni, 45 anni, unica nomina esterna e consigliere comunale del precedente mandato seguirà pubblica istruzione, cultura, servizi demografici e stato civile.

Dario Di Giacomo, 33 anni, si occuperà di sviluppo economico (attività produttive, commercio), agricoltura, turismo, comune digitale, trasparenza amministrativa, suap, caccia e pesca.

Jacopo Palloni, 35 anni, il più votato tra i maschi in lista, seguirà salute, politiche giovanili, rapporti con le associazioni, fondi europei e coordinamento progetti recovery plan, mobilità e trasporti, cittadinanza attiva, gemellaggi e cooperazione internazionale.

Edoardo Prestanti terrà per se affari generali, urbanistica, personale, comunicazione istituzionale, pari opportunità, biodistretto, partecipazione, distretto economia civile, politiche della cittadinanza, protezione civile.

“E’ con orgoglio e spirito di servizio - afferma il primo cittadino confermato con oltre il 72% dei voti - che presento la nuova squadra che con umiltà riprenderà il lavoro fatto finora, un lavoro concreto e continuo che ci ha portato a raggiungere un risultato elettorale storico. Con pragmatismo continueremo a costruire la Carmignano del buon vivere, della sostenibilità e dello sviluppo economico. È una giunta nuova, frutto della volontà delle urne, ma il disegno politico resta il medesimo”.

Stefano Ceccarelli a parte che non ha dato la sua disponibilità per impegni personali, non sono state confermate Tamara Cecconi e Stella Spinelli, a quest'ultima però andrà un ruolo diverso, quello di portavoce. Cecconi invece sarà consigliere comunale.

La nomina ad assessori farà scattare le dimissioni dal Consiglio di Fratoni, Palloni, Di Giacomo e Migaldi. A loro posto entreranno Patrizia Picchi, Vincenzo Soricillo e Maria Luisa Vannucchi e Chiara Lorenzini che sarà capogruppo. La presidente del Consiglio comunale sarà Viola Rossi, seconda per numero di preferenze.

Prima uscita ufficiale per tutti sarà il Consiglio comunale di lunedì prossimo alle 21.