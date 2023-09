28.09.2023 h 20:10 commenti

Il sindaco Palandri toglie le deleghe a Campanelli: "Fa il geometra, è incompatibile"

Lo ha comunicato il primo cittadino questo pomeriggio in apertura della seduta del Consiglio comunale. Resterà consigliere semplice. Palandri: "Per me è un bene prezioso su cui continuerò a fare affidamento"

(e.b.)

Fabrizio Campanelli non sarà più consigliere delegato del sindaco Riccardo Palandri a demanio e patrimonio, manutenzione, lavori pubblici, trasporto pubblico e viabilità. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino poggese, oggi pomeriggio, 28 settembre, in apertura dei lavori del consiglio comunale. Resterà consigliere di maggioranza semplice. Le sue deleghe tornano in capo all'assessore all'urbanistica Leonardo Mastropieri.Le ragioni di questo repentino dietro front a soli quattro mesi dalla nomina sono di “opportunità”, come spiega a Notizie di Prato Palandri: “Campanelli fa il geometra per cui c'è incompatibilità tra le deleghe che gli ho affidato e il suo lavoro. Lo so che era geometra anche prima che lo nominassi consigliere delegato ma diciamo che in campagna elettorale e dopo la vittoria ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo. All'atto pratico è difficile tenere in piedi le due cose”. Smentita da Palandri la voce che tra i due il rapporto si sia incrinato per alcune critiche che gli sono state rivolte durante una riunione della maggioranza: “Assolutamente no. – afferma Palandri – Fabrizio Campanelli è per me un bene prezioso su cui io, l'assessore Mastropieri e tutta la squadra continueremo a fare affidamento. In ogni incontro che facciamo, ci confrontiamo anche con animosità ma poi ne usciamo ancora più uniti. Ci vogliamo bene”. Restano quindi consiglieri delegati Renzo Breschi, che si occupa di commercio e attività produttive, e Chiara Guazzini a cui è stata affidata la biblioteca.