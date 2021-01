15.01.2021 h 09:47 commenti

Il sindaco di Montemurlo ha firmato il Patto dei sindaci per il clima e l'energia

Il documento impegna le comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre le emissioni inquinanti

Il consiglio comunale di Montemurlo nel corso dell'ultima seduta ha approvato all'unanimità la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima”.

Il sindaco Simone Calamai ha sottoscritto il Patto che sarà trasmesso alla Commissione Europea. «Anche Montemurlo sostiene la visione del Patto dei Sindaci per territori decarbonizzati e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.- dice il sindaco Simone Calamai- Un impegno contro i cambiamenti climatici che deve venire dal basso attraverso l'adozione di azioni concrete dei territori per ridurre le emissioni inquinanti. Montemurlo è sempre stato in prima linea su questo fronte. Non a caso siamo il Comune capofila del bando per la sostituzione delle caldaie a biomassa per i Comuni della piana Prato - Pistoia, recentemente abbiamo aperto un avviso per sostenere l'acquisto di bici elettriche e infine abbiamo aderito al piano “Toscana carbon neutral”, che prevede di abbattere le emissioni inquinanti attraverso la creazione di vere “foreste urbane” lungo le maggiori direttrici di traffico del territorio».

L'Unione Europea ha individuato, infatti, nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e il “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” definisce un rinnovato impegno dei territori per diminuire le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili. Il patto dei Sindaci inoltre si impegna mette in comune la visione, i risultati e l'esperienza con le altre autorità locali e regionali dell'UE e oltre i confini dell'Unione attraverso la cooperazione diretta e lo scambio in particolare nell'ambito del patto globale dei sindaci. Per tradurre in azioni concrete l'impegno, le autorità locali si impegnano a seguire lo sviluppo di un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima e a realizzare un monitoraggio costante del suo andamento.