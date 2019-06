26.06.2019 h 17:53 commenti

Il sindaco di Montemurlo fa tappa nelle scuole del territorio: "Durante l'estate i lavori di manutenzione"

Calamai, accompagnato dall'assessore alla Pubblica istruzione, ha annunciato una serie di interventi nelle prossime settimane. Il giro di ricognizione proseguirà a settembre

In vista delle prossime vacanze estive il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano, ha voluto fare un primo giro di saluti nelle scuole del territorio. Il primo cittadino ha salutato le insegnanti e i bambini del nido Tatabadà di via Rosselli e si è quindi trattenuto a pranzo con i bambini della vicina scuola dell'infanzia “ Loris Malaguzzi”. « Entrare in una scuola è sempre bello e gratificante, perché si è travolti dai sorrisi e dall'allegria dei bambini. Questa è solo la prima tappa di un percorso che a settembre mi porterà in tutte le scuole del territorio per incontrare i bambini, gli insegnati e il personale ata, per ascoltare le loro esigenze e necessità. Prima della chiusura delle scuole per le vacanze estive però ci tenevo a incontrare subito il mondo della scuola per esprimere tutta la vicinanza e l'attenzione dell'amministrazione comunale. - ha sottolineato il sindaco Calamai –. Durante l'estate, come ogni anno, il Comune lavorerà per effettuare una serie di manutenzioni programmate su tutti i plessi scolastici, affinché a settembre tutto sia in ordine per la ripresa delle lezioni». Anche durante il suo discorso d'insediamento il sindaco Calamai ha evidenziato come il sostegno alla scuola sia un punto qualificante della sua amministrazione. Una visione a 360 gradi che comprende sia il supporto ad una didattica sempre più inclusiva ed efficace che un'attenzione costante verso gli edifici scolastici, la loro sicurezza e la loro piena efficienza energetica. Non a caso lo scorso mese di aprile si sono conclusi i lavori del nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico con la sostituzione di circa 400 nuovi corpi illuminanti della scuola primaria “Anna Frank”di Oste, mentre a Bagnolo alla primaria di via Micca sono in corso i lavori per il miglioramento sismico dell'atrio della scuola.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus