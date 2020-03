25.03.2020 h 11:24 commenti

Il sindaco Bosi dopo la positività: "E' il momento di stare tutti uniti"

Speranza e amarezza nelle righe scritte su Facebook e dedicate ad amici e collaboratori: "Ho passato la notte a capire a chi posso aver fatto del male. E' terribile, vi chiedo scusa". Immediata la reazione: decine di messaggi per esprimere solidarietà e vicinanza e augurare una pronta guarigione

“Tutta la notte a ripercorrere gli ultimi quindici giorni per capire a chi posso aver fatto del male”. E' un post pieno di amarezza quello pubblicato su Facebook oggi, mercoledì 25 marzo, dal sindaco di Vaiano Primo Bosi, risultato positivo al coronavirus dopo aver avuto contatti ravvicinati con una persona affetta. Bosi, primo amministratore pubblico ad aver contratto il virus, ha saputo ieri mattina di essere infetto. Le righe postate sul social, sono rivolte alle persone frequentate nelle ultime settimane: “E' terribile, ho messo in difficoltà amici, colleghi e collaboratori. Chiedo perciò scusa a tutti voi”. Insieme a questo, i ringraziamenti a quanti hanno manifestato vicinanza e solidarietà: “Grazie davvero – ha scritto Primo Bosi che non ha mancato di sottolineare la sua vena ottimista e ricca di speranza – siamo una comunità grandissima, ci hanno chiamato ad una grande battaglia ma insieme ne usciremo rafforzati. Non molliamo”.

Poche righe che hanno raccolto decine di messaggi: tante le persone, gli amici, i conoscenti che hanno risposto al sindaco con parole di incoraggiamento e l'augurio di tornare al più presto a lavorare per il territorio.



