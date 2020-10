01.10.2020 h 15:30 commenti

Il sindaco Biffoni e l'onorevole Silli insieme per il distretto tessile

La proposta del parlamentare pratese Giorgio Silli per un lavoro trasversale a sostegno delle imprese è stata accolta con interesse dal primo cittadino

La salvezza del distretto tessile ha messo dalla stessa parte chi politicamente è da sempre su fronti opposti. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni del Pd e l'onorevole di "Cambiamo!"Giorgio Silli, deputato del collegio pratese, stanno lavorando a quattro mani alla definizione di un gioco di squadra per ottenere dal governo aiuti concreti a favore delle aziende tessili del territorio, sempre più in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria che ancora sta bloccando i mercati internazionali. I possibili strumenti di sostegno, i finanziamenti e gli interventi da richiedere al Governo sono stati al centro dei colloqui tra i due esponenti politici. Particolarmente importante è cercare di intercettare le risorse del Recovery fund.

Il parlamentare pratese ha proposto di portare avanti un lavoro sinergico, per dare un sostegno al distretto che ha davanti a sé uno dei momenti economici più difficili mai vissuti in conseguenza all'emergenza Coronavirus. "Ognuno per le proprie competenze, con i propri rapporti e nei rispettivi ruoli deve fare tutto il possibile per canalizzare su Prato interventi e risorse a sostegno del mondo del lavoro - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Per questo ho ascoltato con interesse la proposta di Silli, consapevoli che ora è il momento di far sì che le importanti risorse europee e nazionali vengano impiegate nel miglior modo possibile. Da questo dipende il futuro dell'economia pratese, toscana e nazionale". Nei prossimi giorni verranno affinate le richieste al Governo e ne verrà data opportuna comunicazione.

Il presidente di Sistema Moda di Confindustria, Maurizio Sarti, accoglie con favore questa comunanza d'intenti: "Bene questa sintonia bipartisan. E' auspicabile che sia anche tripartisan. La barca è la stessa, che senso ha remare ognuno per conto proprio?".