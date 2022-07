01.07.2022 h 18:34 commenti

Il sindacato dei giornalisti tira le orecchie all'Unione dei comuni della Valbisenzio: "Troppo basso il compenso per l'addetto stampa"

Nel mirino il bando da 20mila euro lordi per due anni riservato a un giornalista a partita Iva: "Vengono 800 euro al mese dai quali detrarre le tasse e tutte le spese: del tutto inadeguato al lavoro richiesto"

"Non si può pagare 800 euro al mese, a partita Iva, un giornalista chiamato a lavorare almeno tre giorni a settimana: 800 euro che tolte le tasse e i contributi e tutte le spese, dal telefono alla benzina alle attrezzature che dovrà procurarsi autonomamente, diventano assai di meno".

Così, con una nota, l'Associazione Stampa Toscana giudica inadeguato il compenso fissato nel bando di selezione per un incarico libero professionale bandito dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Sono fissati 20 mila euro lordi per due anni, incluse le spese che il giornalista dovrà sostenere per lo svolgimento dei propri compiti. L'Ast chiede, dunque, all'Unione dei Comuni di riformulare il bando tenendo presenti gli aspetti economici in relazione al ruolo professionale chiamato a ricoprire dal giornalista selezionato.

"Il bando - sottolinea il presidente del sindacato, Sandro Bennucci, - è scritto bene quanto ai requisiti chiesti per svolgere l'incarico. Sono valorizzate esperienze e professionalità pregresse. Ma è sul corrispettivo che non ci siamo. Che di compenso inadeguato si tratti non lo diciamo solo noi, lo dice il contratto della pubblica amministrazione dove viene indicata la retribuzione ritenuta congrua per chi svolge questo lavoro. Se un ente decide di non assumere personale, neppure a tempo determinato, ma di rivolgersi ad un professionista esterno, che almeno - conclude il presidente dell'Ast - stanzi per quell'incarico quanto avrebbe speso con un dipendente". Dal 2018, spiega Ast, esiste un profilo specifico per i giornalisti che lavorano nella pubblica amministrazione. Lo prevedono i contratti siglati presso Aran, ovvero l'agenzia che rappresenta la pubblica amministrazione. In quei contratti si dice che i giornalisti devono essere inquadrati e pagati come funzionari in categoria D. Nel nuovo contratto in elaborazione si discute addirittura di una loro possibile collocazione, come per tutte le professioni ordinistiche, in un categoria ancora più elevate. Ebbene, un giornalista part-time al 50 per cento, ovvero chiamato a lavorare 18 ore a settimana, costerebbe all'ente al livello più basso della categoria D, compresi i contributi a carico del datore di lavoro, non meno di 15 mila euro l'anno: 17 mila con il premio di produttività. In due anni il totale oscillerebbe tra i 30 ed i 34 mila euro: una cifra ben diversa da quella indicata nel bando, ammesso che l'impegno si esaurisca in tre giorni la settimana. Anche per questo il sindacato dei giornalisti, nella lettera all'Unione dei Comuni in cui chiede di rivedere la cifra del corrispettivo, ha invitato la stessa amministrazione a riflettere per il futuro circa l'assunzione di un professionista in pianta stabile.

"Se gli incarichi libero-professionali si ripetono da anni senza soluzione di continuità - osserva l'Ast - probabilmente quella di dotarsi di una giornalista è diventata un'esigenza strutturale e non più occasionale". Alla resa di posizione dell'Associazione Stampa Toscana al momento non ha fatto seguito quella dell'ordine dei Giornalisti della Toscana che anzi, sul suo sito ufficiale, riporta il bando senza nessun commento.