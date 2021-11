30.11.2021 h 09:04 commenti

Il sindacalista-scrittore Sandro Malucchi torna in libreria con 'L'ultima verità sulla morte'

Crisi economica, ronde, politica, speculazioni edilizie ed esistenze abbrutite dalla mutazione antropologica della città: questi gli ingredienti del secondo romanzo del segretario generale Funzione pubblica Cgil Pistoia-Prato

Esistenze precarie, mutazioni irrisolte, interessi malati, individualismi spinti all'eccesso dalla decadenza economica e dal declino sociale. La morte di un sindacalista e la sua amante in cerca di verità; un imprenditore che, con i suoi soldi, muove le fila di un gruppo di sovranisti che, in città, vuol fare pulizia di ladri e spacciatori; una prostituta sul cui letto muore un cliente che le lascia in eredità un carico di droga sintetica rubato; uno zingaro che persegue la via del riscatto per poi tornare tra la sua gente, al suo mondo più rassicurante, limpido e leale. E Andrea Solimani, l'investigatore privato che è riuscito a diventare titolare dell'agenzia per la quale ha sempre lavorato e che ora cova rancore contro una società culturalmente e politicamente impoverita che, in preda ad una radicale trasformazione, rischia di farlo nuovamente sprofondare nella miseria. Con 'L'ultima verità sulla morte' (Eccoci edizioni), torna in libreria Sandro Malucchi, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Pistoia-Prato. A cinque anni dall'esordio ('Il silenzio ostinato dei traditori'), ecco il nuovo romanzo noir del sindacalista, ambientato, come il primo, a Prato: “E' la città che mi ha accolto – dice – che ho imparato a conoscere, che osservo ogni giorno, che scruto con occhio critico. Una città complicata che cerco di raccontare ispirandomi a persone e luoghi, fatti e ambientazioni”.Il libro – qualcosa più di cento pagine che si lasciano leggere d'un fiato – descrive il cambiamento a cui assiste il protagonista, alle prese con la crisi della sua attività provocata dalla crescente fiducia di commercianti e cittadini nelle ronde. L'investigatore si ritrova a fare i conti con la profonda mutazione sociale, economica e culturale che ha cancellato i vecchi valori per definizione ancorati alla politica di sinistra per sposare quelli sovranisti ritenuti più capaci di arginare insicurezza e paura. Un romanzo fatto di oscurità perverse, di figure abbrutite dallo sconquasso collettivo, dagli egoismi e dagli intrecci tra politica, affari, speculazioni. Su tutto domina la pioggia che cade copiosa come a voler lavare le coscienze.“Il libro è occasione per parlare della trasformazione anche antropologica a cui la città è andata incontro negli ultimi anni – spiega Sandro Malucchi – un cambiamento che ha impoverito il ceto medio con conseguenze politiche e sociali. Non a caso è forte il riferimento alla politica con le considerazioni che ognuno potrà trarre”.Forti i riferimenti alle speculazioni dei grandi investitori, insistenti le critiche che non risparmiano niente e nessuno. Centrale il tema della sicurezza che sposta l'elettorato: “Il romanzo è ambientato in un periodo a ridosso delle elezioni amministrative – ancora Malucchi – con la classe media che sente scivolare via le sue certezze, che sente avanzare l'insicurezza e che tende a guardare a destra. E' una città che continua il suo mutamento e che, dunque, lascia aperti molti spazi di indagine per l'investigatore Solimani che potrebbe rintracciare nello sfruttamento lavorativo il suo prossimo obiettivo”.