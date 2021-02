05.02.2021 h 18:09 commenti

Il signor Gori rischia di uscire dalla top ten dei cognomi più diffusi a Prato dominata da quelli cinesi

Scivola al nono posto quello che un tempo era il cognome principale in città ed è rimasto l'unico italiano nei primi dieci. Il podio è occupato da Chen, Hu e Lin. Tra i nomi di battesimo Andrea e Maria confermano il primato

Gori si avvicina all'uscita dalla top ten dei cognomi più frequenti presenti all'anagrafe del Comune di Prato. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio statistica, nel corso del 2020 il cognome tipico del pratese doc ha perso un'altra posizione finendo alla nona casella. E' stato sorpassato da Zheng che ora è ottavo. Cinese come i primi sette cognomi in classifica. Chen non solo conferma ma potenzia il suo primato assoluto. Nel 2019 erano in 2.150 e ora sono in 2.280. Sul podio ci sono poi gli Hu, cognome di 2.034 persone e i Lin che sono 1.610. In entrambi i casi c'è un incremento di oltre cento unità. I Gori invece, sono rimasti gli stessi del 2019, ossia 964 unità. Di questo passo in pochissimi anni, forse già nel 2022, nei primi dieci posti della classifica ci saranno solo cognomi cinesi. Un fenomeno questo, che si spiega considerando l'alta presenza orientale in città e il tasso di natalità più alto, ma soprattutto la scarsa varietà di cognomi cinesi in rapporto alla popolazione. Non è un caso che i cognomi di chi ha gli occhi a mandorla dominano tutta la classifica, anche rispetto alle altre etnie.

Anche il secondo cognome italiano, Rossi, slitta di una posizione passando dal tredicesimo al quattordicesimo. Il sorpasso è a opera di un altro cinese, Ye. Stessa sorte per Innocenti che lascia la sedicesima casella per occupare la diciassettesima a favore di Dai. Il quarto italiano è Baldi, diciannovesimo. L'anno scorso tra i primi venti c'erano cinque italiani, ora sono quattro.

Diamo un'occhiata ora ai nomi. Andrea e Maria si confermano i più amati. Seguono Francesco, Giulia, Marco, Francesca, Alessandro, Sara, Lorenzo e Anna. Se consideriamo solo la popolazione straniera primeggiano Matteo, Elena, Kevin e Sofia. Andrea e Maria diventano entrambi terzi e al quarto posto troviamo Muhammad e Angela

Tra i nuovi nati nel 2020 vincono Leonardo per i maschi e Aurora per le femmine. Seguono Tommaso, Sofia, Lorenzo, Adele, Edoardo e Matilde. Se consideriamo solo gli stranieri il più frequente tra i maschietti è Yichen e tra le femmine Sofia. Seguono Mattia e Emily.

