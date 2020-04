19.04.2020 h 14:40 commenti

Il "sì" ai tempi del coronavirus: matrimonio a Poggio a Caiano con mascherine e senza invitati

La semplice cerimonia si è svolta ieri. Analogo rito, con le stesse procedure, anche a Carmignano. Il sindaco Puggelli: "E' stato un modo di guardare al futuro"

Il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli ha celebrato ieri, 18 aprile, il primo matrimonio in tempo di Coronavirus. Si tratta del secondo rito nei comuni medicei, con quello celebrato a Carmignano ( LEGGI ).

Anche in quetso caso erano presenti solo gli sposi e i testimoni nella Sala della Giostra, con le sedie distanziate e le mascherine al volto, per un rito semplice ma ricco di significato più che in tempi normali. Nessuna grande festa per i due novelli sposi, che dovranno attendere la fine di questo periodo per celebrare la propria gioia anche con parenti e amici. Ma il loro matrimonio sarà ricordato in maniera particolare, come gli altri che si stanno celebrando in questi giorni, per quelle sporadiche coppie che, in tutta Italia, hanno scelto di convolare a nozze per far vincere la loro unione sulle distanze imposte dalla pandemia.

"Iniziare una nuova vita insieme in questo periodo così segnato negativamente - commenta il sindaco Puggelli - porta un segno di speranza. Celebrare questo matrimonio è stato un modo di guardare al futuro, alla rinascita della vita di tutta la nostra comunità. Spero che i novelli sposi possano presto festeggiare a dovere con le proprie famiglie e i propri amici, perché sarà il momento in cui avremo ripreso in mano la nostra vita".