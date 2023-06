01.06.2023 h 11:53 commenti

Il settore edile cerca nuove forze: entro due anni un terzo degli attuali occupati andrà in pensione

La Cisl si fa promotrice di due progetti per formare le nuove leve: firmati due accordi, uno fra Ance, Ministero del lavoro e Parti sociali per l'impiego di richiedenti asilo politico e rifugiati, l'altro fra Formedil e Salesiani dedicato ai Neet

Entro due anni il 30% degli addetti al settore edile andranno in pensione a dalla Filca Cisl arriva la proposta di riunire un tavolo di lavoro fra sindacati , associazioni imprenditoriali e istitutuzioni per dare gambe a due protocolli firmati con Ance, Ministero del lavoro e parti sociali per l'inserimento lavorativo dei richiedenti asilo politico e protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità, ma anche a quello siglato dai Salesiani con Formedil per formare nuove figure professionali nell'ambito della lotta alla dispersione scolastica.

"L'accordo con le parti sociale - spiega Enrico Menici referente Filca - riguarda esclusivamente gli stranieri, quello con i Salesiani invece si applica a tutti i giovani. Il nostro appello è di sedersi a un tavolo, fare le analisi delle figure mancanti per poi iniziare i percorsi formativi in collaborazione con la scuola edile. Le imprese, però, devono garantire che almeno l'80% delle assunzioni dei giovani formati ".

Oltre alle associazioni di categoria saranno chiamate a collaborare anche le scuole superiori dove il tasso di abbandono è più alto in modo da recuperare i ragazzi proponendo loro un'alternativa concreta. "Per quanto riguarda invece il programma dei richiedenti asilo - continua Menici - verrà coinvolta la Prefettura e anche la Questura. In questo caso cerchiamo di evitare che gli stranieri restino impigliati nelle maglie dell' illegalità".

A Prato sarà l'Oratorio di S. Anna ad essere coinvolto nel progetto: "La nostra missione - sottolinea don Francesco Preite presidente Salesiani per il sociale Aps - è quella di educare e formare i giovani. Il protocollo è sicuramente un'importante opportunità per tutti i ragazzi che frequentano le nostre attività. Su Prato siamo nella fase preliminare, entro l'anno però dovremmo partire. Il nostro compito è quello di selezionare i ragazzi che poi verranno formati".

Del resto al cambio generazionale si aggiunge anche la carenza cronica di figure professionali specializzate, soprattutto in un momento in cui la massa salariale relativa al 2022 è di 30milioni raddoppiata rispetto al 2017 (dati cassa edile pratese, cifre destinate a crescere nel corso del 2023. Del resto del triennio 2019/21 i cantieri aperti sono stati 7.229 in quello successivo 10.167.

alessandra agrati