Il settimo giorno la corrente si riposa, case al buio per oltre un'ora ogni domenica

Nel tratto finale di via Bologna a Santa Lucia, sistematicamente nel tardo pomeriggio manca la luce. L'esasperazione dei residenti: "E' un triste appuntamento fisso, eppure nel fine settimana non c'è il carico delle aziende". Enel E Distribuzione sostituirà il cavo danneggiato la prossima settimana

Sembra quasi un appuntamento fisso; il fine settimana nel tardo pomeriggio in via Bologna, zona Santa Lucia , manca la luce.

Le abitazione restano al buio per quasi un’ora e mezza, poi la corrente ritorna e fino alla settimana successiva, salvo rare eccezioni, il problema non si ripresenta più.

L’interruzione della corrente elettrica, oltre al disagio di restare al buio, non potere caricare i telefonini e il blocco totale degli elettrodomestici, crea anche problemi di isolamento visto che i telefoni restano muti, i campanelli non funzionano e neppure gli ascensori per raggiungere i piani più alti dei palazzi. I residenti sono ormai esasperati e, dopo le dovute segnalazioni a Enel, si sono rivolti a Notizie di Prato. “E’ un guasto strano – spiegano – visto che nel fine settimana le aziende non lavorano e il carico dovrebbe essere inferiore, eppure sistematicamente succede”.

Da E Distribuzione, la società che gestisce le rete elettrica di media tensione fanno sapere che “Martedì 17 dicembre i tecnici interverranno per sostituire il pezzo di cavo interrato che è stato danneggiato ed attualmente isolato. Se il problema continua anche con questa soluzione, in attesa del 17 dicembre, verrà effettuato un collegamento provvisorio”



