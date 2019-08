29.08.2019 h 09:07 commenti

Il Settembre si apre sotto il segno di Francesco Nuti e stasera tocca a Gazzelle inaugurare i concerti

Veronesi, Haber, Papaleo e Rubini invitano sul palco Giovanni Nuti per cantare tutti insieme "Puppe a pera". Tra il pubblico anche Leonardo Pieraccioni

Il palco di piazza Duomo si è trasformato in un grande salotto all'aperto per ospitare l'anteprima del "Settembre Prato è spettacolo". Ieri sera, 28 agosto i padroni "di casa" sono stati quattro amici di vecchia data, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, che attraverso aneddoti e curiosità sulla loro carriera artistica raccontati "A ruota libera", questo il nome dello spettacolo, hanno rapito la platea per oltre due ore con ironia, talento e un pizzico di malinconia.In realtà gli amici ieri, sono stati sei: seduto tra il pubblico infatti, c'era Leonardo Pieraccioni, attore e regista legatissimo a Veronesi, mentre sul palco è salito Giovanni Nuti per un omaggio collettivo al fratello Francesco sulle note di "Puppe a pera" che ha visto un bel coinvolgimento del pubblico. Veronesi ha dichiarato tutta la sua riconoscenza allo sfortunato Cecco di Narnali: "La mia vita si divide in "Prima di Nuti e dopo di Nuti". E' parte di me, un pezzo della mia vita, quello per cui io sono qui stasera. Ha creduto in me quando neanche io ci riuscivi. Quando lo vado a trovare mi batte il cuore mentre salgo le scale. Mi guarda come un fratello maggiore. E'un pezzo del mio cuore, lo amo come amo la mia compagna (l'attrice Valeria Solarino, seduta in platea, ndr), la mia famiglia".La serata si è aperta con la travolgente simpatia di Rocco Papaleo sceso tra il pubblico. Poi la parola alla mente di questo spettacolo, Giovanni Veronesi, che ha ricordato le sue origini pratesi omaggiando la città: "Sono nato 56 anni fa in via 24 maggio da genitori bolognesi. Casa mia è qui anche se sono andato via 35 anni fa scrivendo su una lavagnetta nella mia camera"Vado a fare il regista, torno subito". Mio fratello (lo scrittore Sandro, ndr) l'ha conservata gelosamente. Tante volte sono venuto a Prato per gli affetti e per lavoro, ma non l'ho mai considerato un ritorno. Dopo 11 anni dalla morte dei miei genitori oggi sono tornato in quella casa e ho cancellato quella lavagna perché ora sono tornato davvero".E così, tra una "valigia dell'attore" interpretata da Haber con i virtuosismi dell'orchestra "Musica da ripostiglio", gli aneddoti esilaranti di Papaleo e di Rubini sui loro esordi e sulla loro carriera, la bella serata è arrivata al capolinea con Haber che ha dedicato la serata a Nuti, Rubini ai tanti "turisti che vengono dall'Africa e restano in mezzo al mare a prendere il sole", Veronesi e Papaleo che hanno scherzato con Valeria Solarino.Stasera il programma dei concerti entra nel vivo con il giovane cantautore romano, all’anagrafe Flavio Pardini. “Sopra”, brano già certificato disco d’oro, ha collezionato più di 10 milioni di stream e oltre 5,9 milioni di views per il suo video.L’album, pubblicato il 30 novembre , dal titolo Punk, è stato anticipato dai brani “Tutta la vita” (il video conta oltre 1,36 milioni di views), che nei primi tre giorni dall'uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e ad oggi conta oltre 5,6 milioni di ascolti, e “Scintille”.I biglietti possono essere acquistati anche direttamente al botteghino di via Garibaldi 69 (Ex Cinema Excelsior) tutti i giorni degli eventi a partire dalle 18 . Gli ingressi alla piazza sono aperti dalle ore 20.