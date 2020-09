02.09.2020 h 17:51 commenti

Il Settembre in Edizione Limitata parte sotto il segno dei Beatles

Stasera al via nel Chiostro di San Domenico la serie di concerti live promossa da Fonderia Cultart. Si replica domani con Mauro Ermanno Giovanardi e il suo omaggio a De Andrè

Inizia stasera, 3 settembre, con un omaggio ai Beatles quella che gli organizzatori hanno definito la "Edizione ;Limitata" del festival Settembre Prato è spettacolo.

I limiti dell'emergenza sanitaria hanno infatti provocato il rinvio al 2021 del festival vero e proprio ma Fonderia Cultart ha deciso di proporre un programma di iniziative musicali pensate per contesti intimi, dove poter vivere una dimensione “live” senza la percezione del distanziamento fisico, al fine di dare un segnale positivo alla comunità del festival e non arrendersi all'idea di dover vivere un settembre privo di musica.

L'appuntamento di stasera (ore 21.30, Chiostro di San Domenico) è con "All Good Children go to Heaven: London 69 performing the Beatles". Un omaggio all'iconico album "Abbey Road" dei Beatles da parte di importanti musicisti del panorama pop e rock italiano contemporaneo. Dallo storico chitarrista degli Afterhours Roberto Dellera a ad Andrea Pesce dei Tiromancino, passando per Roberto Angelini, Lino Gitto dei The Winstons, Sebastiano Forte, Rachele Bastreghi dei Baustelle .

Domani venerdì 4 settembre alal stessa ora e nelal stessa location tocca invece a "Ho visto Faber volare / omaggio a Fabrizio De André" con Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Cosma , Vignera Carusino, Jessica Testa. Un concerto che celebra l'opera di De André, in un percorso tra note e poesia, che vede nella scaletta anche i maggiori successi di Mauro Ermanno Giovanardi quali, ad esempio, "Nel centro di Milano" e "Io confesso".