Il servizio della mensa La Pira raccontato ai ragazzi. L'iniziativa promossa in Un Prato di libri

Sabato 25 marzo la presidente dell'associazione sarà intervistata da Elisabetta Faggi . Un'occasione per parlare di accoglienza e volontariato. Pieralli: "Dietro a ogni pasto che prepariamo c'è una persona"

L'esperienza della mensa La Pira protagonista sabato 25 marzo dell'incontro promosso all'interno della manifestazione Un Prato di libri per parlare di accoglienza e di servizio. “Dietro a ogni pasto che consegnamo e a un letto che prepariamo – spiega Elena Pieralli presidente dell'associazione Giorgio La Pira – ci sono persone che devono essere aiutate ,non solo per i bisogni primari, come appunto mangiare e dormire, ma anche per arrivare a condurre un' esistenza più dignitosa. Compito non facile ma in cui crediamo”. E così durante la chiacchierata che si terrà alle nella sala ovale della Provincia alle 10 e sarà moderata da Elisabetta Faggi verranno raccontate alcune storie di persone che sono riusciti a riscattarsi. Tra loro un utente del dormitorio che poi è riuscito a trovare un lavoro nella ristorazione, ma anche quella di un uomo affetto da cirrosi che ha dato una svolta alla sua vita. “A scoprire la malattia – spiega Pieralli – uno screening fatto da un' associazione a noi il compito di sostenere questa persona non solo accompagnandolo ai controlli, ma anche cercando di vigilare sul suo stile di vita. Alla fine con i servizi sociali siamo riusciti a trovargli una sistemazione in una casa diurna ma soprattutto un lavoro . Un piccolo risultato che però per noi e per lui è un grande traguardo”. Naturalmente non ci sono solo storie a lieto fine, tante persone si perdono, vengono inghiottite da meccanismi di sfruttamento o lasciano la città in cerca di fortuna. “Il senso della conversazione rivolta anche ai giovani – conclude Pieralli – è di educare all' accoglienza e al servizio. Del resto la nostra associazione si fonda sul volontariato e sono cento le persone che ruotano intorno alla mensa”. Le persone sono fondamentali, ma anche i beni materiali, in primis il cibo che ogni giorno viene distribuito. “Grazie alle donazioni, in questi giorni è in corso la raccolta alimentare nelle scuole promossa dalla consulta degli studenti - spiega la presidente – riusciamo a far fronte alla crescente domanda di persone che ogni giorno bussano alla nostra porta”.



