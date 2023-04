27.04.2023 h 13:03 commenti

Il secondo picchiatore di Martina è un ragazzo di appena 16 anni, per lui nessuna misura cautelare

Il giovane, forse temendo l'arresto, si è presentato in questura a Prato. Martina Mucci fu picchiata e sfregiata la notte del 21 febbraio mentre rincasava dal lavoro. Nei giorni scorsi tre arresti tra i quali quello dell'ex fidanzato, ritenuto il mandante del pestaggio

Il cerchio è chiuso. Nella mattina di oggi, giovedì 27 aprile, il secondo aggressore di Martina Mucci, la cameriera di 29 anni picchiata e sfregiata la notte del 21 febbraio nell'androne del palazzo in cui abita, si è presentato in questura a Prato. E' un ragazzino di appena 16 anni. Non era ricercato, non è destinatario di misure cautelari ma evidentemente temeva l'arresto dopo quelli del presunto mandante, Emiliano Laurini, 41 anni, ex fidanzato della vittima, di Mattia Schininà, 21 anni ritenuto l'ingaggiatore dei picchiatori, e di Kevin Mingoia, 19 anni, ritenuto esecutore materiale del pestaggio. Il minore ha preferito non attendere che fossero gli inquirenti a bussare alla sua porta. Ora si aspetta che parli, che racconti tutto, che dica quando è perché è stata organizzata la spedizione punitiva e in cambio di quanti soldi sono entrati in azione i picchiatori. Qualche dichiarazione spontanea l'ha già rilasciata. Gli atti sono stati trasmessi alla procura dei minori.

A mettere in moto la macchina della violenza è stata, secondo la ricostruzione degli investigatori, la cieca gelosia di Luarini, buttafuori nello stesso locale in cui lavora Martina Mucci. Una storia di qualche mese, tormentata, fatta di alti e bassi e infine chiusa. La cameriera è stata punita con un pestaggio che le ha praticamente sfigurato il volto. Gli aggressori si sono accaniti sul viso e sui capelli, le parti a cui la donna tiene di più.

Il sedicenne dovrà anche spiegare perché la ventinovenne è stata picchiata proprio nel portone di casa, nel palazzo abitato da altri condomini che nel silenzio della notte potevano sentire – come è effettivamente accaduto – e intervenire.

Gli investigatori non hanno dubbi: “Se qualcuno del palazzo non avesse acceso le luci delle scale, la donna sarebbe stata uccisa”. Forti le botte, i colpi in pieno viso. Un'aggressione di una veemenza che si fa fatica a raccontare.

Le indagini degli investigatori, coordinate dal sostituto Valentina Cosci, hanno imboccato subito la strada giusta. La vittima avrebbe subito dato indicazioni. Non un'aggressione per caso ma la vendetta dettata dalla gelosia dell'ex.

Un quartetto, quello finito nell'inchiesta, che frequenta gli stessi ambienti: locali, palestre e soprattutto i ring delle palestre. Picchiatori di professione stando a chi ha condotto le indagini, a chi ha ascoltato le intercettazioni telefoniche e raccolto tutti gli elementi utili a far scattare gli arresti. Ci sarebbero altre donne, almeno due, finite sotto una raffica di pugni ma denunce non ce ne sono; episodi che la polizia avrebbe comunque ricostruito e sui quali si indaga. Il caso di Martina Mucci, intanto, è chiuso. Mancava l'ultimo tassello. Un tassello che stamani è andato nel suo incastro per conto proprio.



Edizioni locali collegate: Prato

