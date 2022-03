09.03.2022 h 17:14 commenti

Il Santo Stefano verso il ritorno alla normalità: da domani ok alle visite dei parenti

Intanto la direttrice dell'ospedale Sara Melani lavora alla riorganizzazione degli spazi grazie alla riduzione dei casi Covid. Dopo la chiusura del settore 3, si punta a fare altrettanto con il 2

Anche il Santo Stefano si avvia verso il ritorno alla normalità con la riduzione dei casi Covid. Da domani, 10 marzo, sarà nuovamente consentito l’accesso dei visitatori in ospedale. Fino alla cessazione dello stato di emergenza e in attesa di nuove comunicazioni ministeriali e regionali, l'accesso è possibile solo se si è in possesso del green pass rafforzato.

La riduzione dei casi Covid si traduce in un calo dei ricoveri. Oggi sono 53 di cui 3 in terapia intensiva. Questo comporta quindi, una riorganizzazione interna dell'ospedale.

Nei giorni scorsi è stato chiuso il settore 3 del secondo piano che è tornato quindi a ospitare i 28 letti di ortopedia, i 14 di polispecialistica e i 12 di oncologia. Questi ultimi erano stati spostati all'Obi che quindi, ora, ha di nuovo a disposizione 34 letti per i pazienti del pronto soccorso in osservazione. Adesso l'attenzione è concentrata sul settore 2 composto da 49 letti Covid di cui una ventina occupati. Come ci spiega la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani, l'intenzione è di chiudere anche questo modulo lasciando aperto solo il settore 1: "Stiamo valutando in base ai numeri. Oggi ad esempio, abbiamo un solo paziente Covid da ricoverare e alle malattie infettive su dodici letti occupati solo due sono Covid. Il problema sta altrove. Rispetto alle altre ondate, abbiamo molti più pazienti che vengono ricoverati per altri motivi ma a cui viene scoperto il Covid con il tampone che facciamo per il ricovero. Sono quindi asintomatici che hanno bisogno di cure non Covid ma che dobbiamo comunque gestire come Covid. Al momento succede nel 40% dei casi, dobbiamo capire quanto continuerà a incidere in futuro e quindi quanto spazio dedicare alla gestione dei pazienti Covid. Nel caso non ci sia riduzione, c'è il piano B: la chiusura solo parziale del settore 2 realizzando una divisione strutturale degli spazi".

L'aumento dei posti di medicina e di chirurgia, oltre a permettere di riattivare gli interventi programmati e di smaltire le liste di attesa, dà respiro al pronto soccorso dove i pazienti in attesa di un letto sono sempre molti rispetto alla disponibilità complessiva del Santo Stefano. Meno letti Covid e più letti di medicina, ma anche la "presa in carico veloce" con briefing quotidiano degli specialisti per la sistemazione dei pazienti utilizzando i 10 letti-polmone sistemati nel settore uno del terzo piano, stanno riducendo progressivamente le lunghe attese. E' presto però per cantare vittoria.

(e.b.)