01.01.2021 h 15:23 commenti

Il Santo Stefano si è allargato: inaugurate le due nuovi ali con 60 posti letto

Inizialmente saranno destinate a pazienti Covid ma una volta superata la pandemia resteranno a disposizione dell'ospedale per l'attività ordinaria. Il presidente della Regione Giani: "Questa nuova struttura dimostra che abbiamo saputo fare squadra”

Prato ha da oggi, primo gennaio, altri 60 posti letto per l’emergenza Covid 19. . Il 2021 si è infatti aperto con l’inaugurazione stamani delle due nuove ali (Nord e Sud) dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Alla cerimonia per l’ampliamento dell’ospedale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla salute Simone Bezzini, l’assessora alla protezione civile Monia Monni, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, la Asl - col direttore generale Paolo Morello, il direttore sanitario Emanuele Gori e la direttrice sanitaria del Santo Stefano Daniela Matarrese – e le altre autorità pratesi.

“L’inaugurazione di quest’oggi completa un percorso che ha visto il sistema sanitario toscano raggiungere grandissimi risultati in tempi straordinariamente accelerati per le opere pubbliche – ha sottolineato il presidente della Regione Toscana –. L’8 dicembre abbiamo inaugurato, sempre a Prato, il Centro Covid Pegaso, con 190 posti letto. Quindi pochi giorni fa, il 29 dicembre, è stata la volta del nuovo padiglione al Campo di Marte di Lucca, con 150 nuovi posti letto. Grazie a interventi realizzati con le procedure della somma urgenza della Protezione Civile abbiamo dimostrato che, quando è necessario, si può fare bene e si può fare presto”.

“Strutture – ha spiegato ancora il presidente – che oggi sono per l’emergenza Covid, ma che resteranno alla sanità toscana anche quando questa emergenza sarà alle spalle e che potranno essere utilizzate in altre situazioni critiche. Ma in questo giorno di Capodanno – così ha concluso Giani – mi preme soprattutto sottolineare che questa nuova struttura dimostra che abbiamo saputo fare squadra: e questo è di ottimo auspicio per le sfide che ci aspettano nel 2021, a partire dalla campagna di vaccinazione”.