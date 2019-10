05.10.2019 h 12:27 commenti

Il ruolo di comparsa piace sempre, in tanti si sono presentati al casting di "Cacio con le pere"

Le selezioni per il nuovo film di Luca Calvani ha richiamato centinaia di persone da tutta la Toscana. Qualcuno in cerca di una parte per sfondare nel mondo del cinema, altri soltanto per divertimento

In cerca di gloria, di un lavoro nel mondo del cinema, per arrotondare lo stipendio o semplicemente per divertimento. In tanti questa mattina 5 ottobre si sono presentati alle porte di Manifatture Digitali CinemaPrato per il casting come comparsa e figurazioni speciali del film di Luca Calvani e Francesco Ciampi “Il cacio con le pere”.Dai 18 ai 75 anni per le comparse e dai 18 ai 60 con esperienza per i figuranti speciali erano i requisiti richiesti:un ampio spettro che già dalle dieci di mattina ha richiamato oltre 180 persone.I professionisti con qualche piccola parte a curriculum, cercano nel film di Calvani uno spazio per emergere, per gli altri un’occasione appunto di comparire. E con questo spirito hanno atteso pazientemente il proprio turno, compilando le schede, facendo qualche esercizio di rilassamento ma soprattutto chiacchierando con i vicini e scambiandosi qualche consiglio. Tra gli aspiranti anche un’arzilla signora di 80 anni pronta ancora una volta a mettersi in discussione. Le selezioni andranno avanti per tutta la giornata, poi le scelta da parte della produzione, anche per ruoli di maggior rilievo.Poco si sa, in realtà, sul film che inizierà ad essere girato, qualche scena anche a Prato, fra una settimana. “ E’ bello vedere tante l’interesse di tante persone per questo progetto nato dieci anni fa – racconta Calvani – Porterò a Prato un paio di nomi interessanti per raccontare una storia locale con appeal globale dove si parla di famiglia, territorio e radici, temi che mi sono molto cari”.Il regista pratese è uno dei tanti che ha deciso di appoggiarsi a Manifatture Digitali Cinema , che proprio in questi giorni festeggia i due anni dall’apertura. “Un bilancio molto positivo sotto tutti gli aspetti – commenta Francesco Ciampi responsabile della struttura- ormai è completato il lavoro per la realizzazione dei costumi della fiction I medici e ora stiamo a lavorando a quella per Leonardo da Vinci”.