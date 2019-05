28.05.2019 h 12:50 commenti

Il Rio Buti ha bisogno di essere ripulito: ci pensano i ragazzi di Fridays For Future Prato e Riciclidea

L'appuntamento è per venerdì dalle 10.30 alle 19. Si tratta della seconda iniziativa di questo genere organizzata dalle due associazioni

I ragazzi di “Fridays For Future Prato” e “Riciclidea” si mettono di nuovo all’opera e, venerdì 31 maggio, torneranno a ripulire il Rio Buti.

Le due associazioni avevano già organizzato una giornata analoga lo scorso 17 maggio, trovando rifiuti di ogni genere nella zona: decine di bottiglie ma anche pneumatici, televisori, eternit e amianto, quest'ultimo sia in acqua - la stessa acqua in cui noi in molti fanno il bagno in estate - sia nel territorio boschivo circostante. Per questo si è deciso di tornare sul luogo per continuare a pulire.

Il ritrovo per venerdì 31 è alla Chiesa di Canneto alle 10.30. Per consentire a tutti di partecipare, le attività proseguiranno per tutta la giornata, fino alle 19. Per favorire la riuscita dell’iniziativa, è necessario che i partecipanti portino con sé guanti e sacchi della spazzatura.

Per finanziare la giornata di pulizia e tutti i futuri eventi in programma, “Fridays For Future Prato” ha anche lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma “Go fund me”.

“Riteniamo fondamentale andare oltre ai presidi e focalizzarci sulle attività che i singoli territori richiedono per essere valorizzati al 100% - ha detto Alessio Spetale, coordinatore di Fridays For Future Prato - Servono azioni concrete, che è giusto che sfocino in manifestazioni, ma l'attività di piazza non è l'unica iniziativa da portare avanti. Quando il Rio Buti sarà totalmente rivalutato, ci dedicheremo ad altre zone degradate che necessitano manutenzione”.



