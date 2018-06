15.06.2018 h 11:12 commenti

Il rinato Partito comunista celebra a Prato il primo congresso, Mirko Castellani segretario politico

I lavori sono stati ospitati negli storici locali della Casa del Popolo di Coiano

Sono stati gli storici locali della Casa del Popolo di Coiano ad ospitare il primo congresso della Federazione del Partito Comunista Italiano di Prato . Il partito, ricostituito nel 2016, si ricollega direttamente alla storia e alle battaglie politiche del Pci, di cui ha ereditato lo storico simbolo.

Confermato nella carica il segretario politico della Federazione pratese, Mirko Castellani, il quale ha tracciato, nel suo intervento all'assemblea, le linee programmatiche del Partito, tra cui: la tutela delle classi meno abbienti, la tutela della pace nelle relazioni internazionali, la critica all'attuale Unione Europea. In particolare, Castellani ha affrontato il tema dell'attuale situazione politica nazionale, anche alla luce dei risultati delle ultime amministrative, dichiarando che, dati alla mano, le forze a sinistra del Pd attraggono sempre più giovani.

"All'esito di un dibattito pieno di passione e di partecipazione - viene spiegato in una nota - il Pci ha approvato un articolato progetto di riforma delle politiche del distretto tessile pratese, in termini di sostenibilità etica, ecologica ed economica del processo produttivo ed ha avanzato la proposta di introduzione della tracciabilità del ciclo di vita del prodotto, a tutela sia dei produttori che dei consumatori. Inoltre il Pci ha riaffermato la propria adesione ed il proprio sostegno alla proposta avanzata dai sindacati per il lavoro dignitoso ed il ripristino della legalità nel sistema produttivo pratese del tessile-abbigliamento, tematiche sulle quali da molti anni il partito pratese fa sentire la propria voce".