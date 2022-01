26.01.2022 h 14:23 commenti

Il rilancio del Macrolotto Zero passa dalla nascita di un consorzio tra commercianti e residenti

Il modello è quello già sperimentato con successo in via Santa Trinita. Il consigliere comunale Wong, a lavoro per trovare la quadra. Sulla battaglia per i posti auto in via Pistoiese ecco cosa è emerso stamani nella seduta congiunta delle commissioni 3 e 4

Un consorzio che riunisca commercianti, residenti e professionisti per gestire il Macrolotto Zero sul modello Santa Trinita. E' l'obiettivo a cui sta lavorando l'amministrazione comunale per dare una svolta al quartiere ad alta presenza cinese tra via Pistoiese e via Filzi, da sempre contrassegnato da degrado e da problemi di convivenza e sui il Comune sta investendo molte risorse realizzando nuovi spazi pubblici quali Medialibrary, playground e Mercato coperto.

La novità è emersa stamani, 26 gennaio, nel corso della seduta congiunta delle commissioni 3 e 4 dedicata alla petizione cittadina contro la riduzione dei posti auto che l'allargamento dei marciapiedi e la riqualificazione del tratto di strada di circa 450 metri che va dal bar Scalino all'incrocio con via Marini, sta comportando.

A illustrare la novità è stato il consigliere del Pd, Marco Wong, che si sta spendendo in prima persona per far partire questo progetto: "Ci vuole più raccordo tra istituzioni e residenti che all'80% sono cinesi e la semplice informazione non è sufficiente. Chi vive e lavora in questo quartiere deve essere attore protagonista della sua riqualificazione. Sto quindi cercando di raccogliere un nucleo di commercianti e di residenti per creare un consorzio sul modello di Santa Trinita. Nei prossimi mesi promuovere delle attività e dei momenti di socialità per vivacizzare la zona. Quanto alle contestazioni sulla riqualificazione di via Pistoiese, dovremmo pensare a via Sarpi a Milano dove un intervento simile a questo, ha reso il quartiere più bello e anche più redditivo per i commercianti. Non è stato un processo breve ma ora i vantaggi sono sotto gli occhi di tutti".

I firmatari della petizione, guidati dall'ex consigliere comunale Giancarlo Auzzi che abita in zona, e tra cui ci sono anche dei commercianti cinesi, chiedono più posti auto davanti alle proprie attività lungo via Pistoiese, perchè come ha detto Dai Shaoxian, titolare di una tabaccheria e di un'oreficeria, "altrimenti rischiamo la chiusura. Mi risulta che già una ferramenta e un negozio di alimentari siano in procinto di chiudere. Vendono cose pesanti, i clienti non possono muoversi a piedi". Un piccolo rimedio, frutto di un ulteriore sopralluogo degli uffici del Comune, è stato trovato: "Nel primo tratto, quello compreso tra l'incrocio con via Giordano e via Borgioli, - spiega l'architetta Michela Brachi, responsabile del progetto di riqualificazione del Macrolotto zero, il Piu - siamo riusciti a ricavare 6 posti auto in più mentre nel secondo tratto questo non è possibile perchè ci sono tantissimi passi carrabili, tutti efficaci. ". Le attività del commerciante cinese presente alle commissioni di oggi, si trovano proprio nel secondo tratto e quindi la soluzione non soddisfa le sue particolari esigenze. La progettista ha sottolineato che "la strada era a unica carreggiata e resterà a unica carreggiata. La congestione attuale è dovuta al caos nella sosta con mezzi in doppia fila o parcheggiati in prossimità degli incroci. Una volta terminati i lavori, con la segnaletica opportuna, sarà ben chiaro cosa è sosta e cosa non lo è". Oltre ai sei posti aggiuntivi recuperati su via Pistoiese, i tecnici comunali hanno ricordato gli altri correttivi già annunciati che danno un saldo positivo degli stalli di sosta in zona: 35 posti in più con l'inversione di marcia in via Bonicoli, una ventina in più con la riqualificazione di via Marini, altrettanti in via Damiano Chiesa e sedici nel parcheggio appena realizzato in via Nino Rota.

Il dibattito politico è stato piuttosto vivace. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiono, si rischia di ripetere quanto è successo in viale Montegrappa, "meglio togliere qualche fioriera, non è la morte di nessuno". Sulla stessa scia Daniele Spada, capogruppo della Lega: "I bellissimi progetti vanno calati nella realtà". Ovattoni rincara la dose: "Di quei marciapiedoni ne beneficeranno solo gli ambulanti abusivi che li riempiranno di frutta e verdura". A loro ha risposto piccatissimo l'assessore Valerio Barberis, mente della riqualificazione complessiva del Macrolotto zero: "Se c'è qualcuno che qui ha un approccio ideologico è l'opposizione. Ma soprattutto mi chiedo: quale è la vostra alternativa' Non fare niente? Dare un'imbiancata? Sistemare l'asfalto? Su questa idea di città ci lavoriamo da anni e l'abbiamo scritta sui nostri programmi elettorali. L'idea alternativa di Spada invece non l'ho mai vista e come risposta ho ricevuto solo qualche battuta e ironia. Questo non va più bene, la città va trattata per quello che è, una città europea, non una città provincialotta".

Fuori dal coro, rispetto al resto dell'opposizione che ha preso la parola, Marilena Garnier: "In questo punto ci sono 350 attività. La maggior parte non paga un euro di tasse. Quindi la stessa attenzione che mettete sui parcheggi, mettetela sulla legalità di queste attività. Non voglio cantare le lodi di questo progetto ma mi metto una mano sulla coscienza e mi chiedo: forse porta più decoro, forse porta a più controlli, forse favorisce la legalità".

(e.b.)