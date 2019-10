23.10.2019 h 11:22 commenti

Le telecamere Rai di Linea Verde Life: focus su riciclo, arte e cucina

Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno visitato gli impianti di Gida, le aziende che riciclano il tessuto, ma anche la comunità cinese. I conduttori: "E' stata una bella esperienza, Prato è una città attenta al futuro"

Le telecamere di Rai 1 in città per raccontare il distretto pratese, la sua economia, la capacità di riciclare, ma anche le bellezze storiche, la tradizione culturale e la convivenza con etnie diverse. Tantissime ore di girato che saranno montate per la trasmissione Linea Verde Life in onda il 9 novembre alle 12,20.Quattro giorni di riprese, iniziate ieri 22 ottobre, che permetteranno ai conduttoridi incontrare imprenditori che hanno innovato il tessile ma, anche, chef stellati e di conoscere il ciclo di depurazione e recupero delle acque e i metodi di smaltimento dei fanghi industriali di Baciacavallo e intervistare il direttore di Gida Simone Ferretti.“Prato – afferma Masi – è una città che guarda al futuro dove la sostenibilità si coniuga con il vivere bene. Sono rimasto impressionato dal sistema della depurazione delle acque, ma anche dall’erba chiamata il poligono giapponese che sta devastando l’agricoltura. E’ stata una bella esperienza anche perché ho visto integrarsi varie anime della città”.Anche da Gida commentano positivamente la visita della troupe di Rai 1. “Per noi è un motivo di orgoglio il fatto di essere stati contattati da una trasmissione così importante per parlare di sostenibilità, ambiente e recupero di energia – commenta-. Segno che il nostro lavoro è riconosciuto a livello nazionale come una delle eccellenze green del territorio. Del resto questa è la nostra mission: Gida ricicla da sempre le acque che poi servono anche per produrre i tessuti che hanno fatto grande Prato nel mondo”.Durante la visita sono state fatte anche delle riprese nel laboratorio di Gida. “L’interesse di Linea Verde Life conferma quanto siamo considerati un modello di sostenibilità ambientale agli occhi del resto d’Italia – conclude il presidente di Gida,-. Siamo una realtà di cui tutti i pratesi dovrebbero essere orgogliosi dato l’impegno e le risorse che da anni investiamo sui temi ambientali ed ecologici”.Dall’innovazione, che passa anche per il riciclo dei tessuti, al sociale, nella puntata del 9 novembre Daniela Ferolla parteciperà anche a una lezione di Tai Chi dentro il Castello dell’Imperatore , occasione anche per mostrare il centro storico di Prato con il Duomo, palazzo Pretorio, il Comune e ponte Mercatale. “Una disciplina particolare che unisce la cura dell’anima e quella del corpo – spiega la conduttrice – in una città dove ho scoperto che accanto alla lana vergine esiste anche il tessuto e lana riciclate capace di rispettare l’ambiente”. Tra un’intervista e l’altra anche la presentazione di una ricetta, ovviamente quella dei sedani alla pratese.Questo pomeriggio la troupe ha fatto tappa anche davanti al Museo Pecci, scelto come luogo simbolo per il “lancio” della trasmissione che ha giocato sul doppio senso fra prato, intesa come erba, e il nome della città.