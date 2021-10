04.10.2021 h 12:59 commenti

Il retro del Politeama verrà messo in sicurezza, i lavori dureranno fino a dicembre

La facciata su via dei Tintori aspettava da anni di essere restaurata, soprattutto per quanto riguarda i cornicioni che si trovano proprio sopra al marciapiede. Nessun intervento per ora sulla cupola del Nervi

Partiti i lavori di restauro della facciata lato via dei Tintori del Politeama, un cantiere che era programmato da tempo, ancora con la direzione Betti e poi rimandato per il Covid , che si concluderà a dicembre.

Il retro del teatro da anni necessita di essere messo in sicurezza, non solo per quanto riguarda l'estetica, in particolare la cupola del Nervi da anni scrostata, quanto per la pericolosità dei cornicioni che mettono a rischio la sicurezza dei pedoni. L'intervento, a carico di Politeama spa è stato finanziato per il 75% con il bonus facciata. "Oltre al contenuto - è il commento della presidente Beatrice Magnolfi - è fondamentale curare anche il contenitore e questo intervento non poteva più essere rimandato". L'ordinanza non prevede nessun impatto sulla viabilità, ma verranno a mancare almeno cinque posti macchina in una zona dove trovare parcheggio è sempre più difficile.

Edizioni locali collegate: Prato

