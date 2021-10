Terminerà entro il 2023 il recupero del complesso di Palazzo Pacchiani tra via Mazzini, via San Silvestro e via del Carmine. Si tratta di uno spazio di 5mila metri quadrati dove saranno trasferiti gli uffici e 100 dipendenti dell'Urbanistica di viale Vittorio Veneto e del Governo del Territorio di via Giotto-via Tiepolo, e che comprende il rinnovo dei locali dell'asilo notturno La Pira.E' quanto emerso stamani, 26 ottobre, nel corso del sopralluogo del sindaco Biffoni e dell'assessore Gabriele Bosi al cantiere. Presenti il dirigente del Settore Governo del Territorio, Francesco Caporaso, rup del progetto, i progettisti del Comune, Francesco Procopio e Elisabetta Santi e i rappresentanti della ditta appaltatrice, la Cinquegrana di Napoli.

Inserito nel Prius con il recupero del Bastione della Forche e di Riversibility, l'intervento costa oltre 7milioni di euro interamente coperti dallo Stato. Oltre al recupero degli edifici anche attraverso nuovi collegamenti funzionali, è prevista la creazione di due piazze che attraverso dei camminamenti metteranno in connessione via San Silvestro con via del Carmine (passaggio chiuso la notte dagli attuali cancelli). L'accesso agli uffici sarà invece da via Mazzini. "La riqualificazione interessa una parte importante del nostro centro storico, ma comunque connesso all'asse del lungo fiume con Riversibility, il Bastione delle Forche, la piazza del Mercato e la parte a nord della città - spiega il sindaco Biffoni - Inoltre l'operazione di recupero ci permetterà di dismettere l'ultimo affitto passivo che era rimasto, liberando risorse importanti che potranno essere investite in altro modo".